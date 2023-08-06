姜濤完成首次個唱自評75分 盼愈做愈大 開巡迴見海外粉絲 (15:28)

MIRROR成員姜濤昨晚完成4場個人演唱會後，自評表現只有75分，仍有進步空間，並歸功幕後團隊付出努力。他說︰「我從前能很快創作好歌曲，但今次構思演唱會時找不到靈感。我很少看演唱會，因此沒太多概念。很開心最後在自己的名字上找到主題，在每個環節加入自己的堅持。由於體力及經驗，我在第2場的狀態才算比較好。」

談到偶像羅志祥（小豬）特別來港做嘉賓支持，姜濤透露兩人曾在馬來西亞巧遇，他當時立即邀請對方來合唱。對於羅志祥勸少吃火鍋，姜濤表示︰「我會聽話，他說什麼，我也聽﹗舉行演唱會及請他做嘉賓這兩個夢想，今次一次過實現。下午和他綵排時，我變成小粉絲，緊張得全身冒汗。他教我表演時的小技巧、以什麼心態面對一切，希望能在他離港前再聚。」羅志祥2020年因桃色醜聞令形象及演藝事業受重創，姜濤否認利用自己的人氣幫助對方︰「從沒想過這些﹗我只想實現從小到大的夢想。他也不會受外界影響。我要多謝他幫我才對﹗」

首晚嘉賓林海峰約定他明年1月1日《叱咤》見，似睇好他屆時會再贏大獎，姜濤開心能請到林海峰現身，但他在獎項上沒太多想法，認為做好本分就會有獎，沒獎的話代表仍有很多地方要改進。最後提到他完場時一句「下年見」，姜濤直言︰「很享受演唱會的熱鬧氣氛，希望將來可愈做愈大，甚至巡迴演出跟海外粉絲聚會。年初時，我有點不開心。我曾靠跑步許願，希望自己能有好的心態面對批評，粉絲繼續支持我，重新知道我個人不錯。現在，這些願望也達成了﹗」

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（即時娛樂）