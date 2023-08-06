姜濤個唱｜毛舜筠自爆全家變姜糖 黃偉文英國家中看直播 (17:56)

MIRROR成員姜濤昨晚舉行尾場個人演唱會，獲鄭裕玲（Do姐）、毛舜筠（毛姐）、林奕匡、李幸倪、楊詩敏（蝦頭）、方健儀等圈中人捧場，身在英國的黃偉文（Wyman）也在家收看直播。Do姐完騷後入後台合照，向姜濤送上恭喜，又問他辛苦嗎。Do姐在社交網分享片段，再對姜濤說︰「多謝邀請，好好睇啊！」毛姐就和兩個女兒一同入後台合照，她對姜濤說︰「仔，知道你必定為了今次的演唱會下了很大的努力。你的歌聲和舞蹈表演，都給大家帶來震撼和驚喜，非常享受的一個晚上﹗一家人都變成姜糖。」

方健儀讚「姜Waves好澎湃」，指演唱會的編排及氣氛也好。林奕匡對姜濤說︰「Very happy for you! Congrats on completing your first solo concert﹗（很為你高興！ 恭喜你完成第一次個人演唱會﹗）繼續唱，繼續跳，繼續做自己鍾意做嘅事﹗」李幸倪看到嘉賓羅志祥（小豬）與姜濤跳唱時說想起《娛樂百分百》及偶像劇的年代，她讚姜濤︰「見到你狀態好好，加油啊﹗冇見一排，高咗咁多嘅，恭喜你，繼續加油，要開心。」蝦頭讚姜濤超可愛，又說不捨得完騷。她同時多謝一班姜糖（粉絲暱稱）送給她大量應援物。

身在英國的填詞人黃偉文（Wyman）在家中觀看現場直播，他說︰「英國觀眾欣賞直播中。（今次終於喺屋企睇得到。）」

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（即時娛樂）