姜濤個唱｜毛舜筠自爆全家變姜糖 黃偉文英國家中看直播 (17:56)

MIRROR成員姜濤昨晚舉行尾場個人演唱會,獲鄭裕玲(Do姐)、毛舜筠(毛姐)、林奕匡、李幸倪、楊詩敏(蝦頭)、方健儀等圈中人捧場,身在英國的黃偉文(Wyman)也在家收看直播。Do姐完騷後入後台合照,向姜濤送上恭喜,又問他辛苦嗎。Do姐在社交網分享片段,再對姜濤說︰「多謝邀請,好好睇啊!」毛姐就和兩個女兒一同入後台合照,她對姜濤說︰「仔,知道你必定為了今次的演唱會下了很大的努力。你的歌聲和舞蹈表演,都給大家帶來震撼和驚喜,非常享受的一個晚上﹗一家人都變成姜糖。」

方健儀讚「姜Waves好澎湃」,指演唱會的編排及氣氛也好。林奕匡對姜濤說︰「Very happy for you! Congrats on completing your first solo concert﹗(很為你高興! 恭喜你完成第一次個人演唱會﹗)繼續唱,繼續跳,繼續做自己鍾意做嘅事﹗」李幸倪看到嘉賓羅志祥(小豬)與姜濤跳唱時說想起《娛樂百分百》及偶像劇的年代,她讚姜濤︰「見到你狀態好好,加油啊﹗冇見一排,高咗咁多嘅,恭喜你,繼續加油,要開心。」蝦頭讚姜濤超可愛,又說不捨得完騷。她同時多謝一班姜糖(粉絲暱稱)送給她大量應援物。

身在英國的填詞人黃偉文(Wyman)在家中觀看現場直播,他說︰「英國觀眾欣賞直播中。(今次終於喺屋企睇得到。)」

(即時娛樂)