溫拿開騷｜5虎白西裝Look登場 重演35年前宣傳相動作 (22:37)

溫拿樂隊今晚舉行首場《溫拿情不變‧說再見 Farewell with Love 演唱會》，譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、 陳友、葉智強（阿強）及彭健新（健仔）齊以一身白西裝形象登場，獻唱歌曲《千載不變》及《Listen To The Music 》。早前身體不適的阿倫聲線已康復，狀態大勇地對歌迷說︰「多謝大家參與這個Farewell Party。」各人雖然在樂壇打滾幾十年，仍逐一自我介紹。阿強說他本來被街坊稱呼「大隻強」，但現在已全頭白髮，是「白頭強」，阿B聞言爆他外號是「豬頭強」。

五虎隨後唱出溫拿當年首張唱片的歌曲《Would You Laugh》及《Sunshine Lover》。阿B說溫拿是舉行紅館演唱會最多場數的組合，多開1場就是刷出一個新紀錄。陳友笑道：「我想大家來看溫拿的原因，第1是來看50年仍沒解散的友誼；第2是來懷舊及回憶青春；第3是來聽我們搞笑及『廢』腑之言，即是彭健新那些廢話。」健仔立即反擊，鬧陳友是「廢陳」。溫拿表示他們的演唱會唱1場少1場，因此每晚都是尾場，歌迷不用爭買尾場飛。5人唱出《玩吓啦》等歌曲，阿倫、阿B走近台側觀眾席，讓粉絲拍照。

五虎中只有阿強一頭白髮，他被隊友取笑原因，陳友問︰「你是否想改名『吳合群』？」阿強說︰「你們令我在澳洲等到全頭白髮﹗」熒幕播出溫拿15周年時的宣傳相，五虎做出照片中的動作，笑言做到的話就年年25歲，沒五十肩問題，惟各人也顯得有點吃力。阿倫笑道︰「老老實實，這動作那麼簡單，為何做到滿頭大汗呢？」

關之琳、顧紀筠、葉童、上山詩鈉、廖碧兒、陳百祥（阿叻）與黃杏秀、邱淑貞與沈嘉偉、霍建寧、梁家輝一家現身捧場。成龍、劉德華、郭富城、張學友、許冠傑、周杰倫、胡楓、馮德倫與舒淇等亦送上花籃，賀溫拿開騷。

（即時娛樂）