溫拿開騷｜5虎白西裝Look登場 重演35年前宣傳相動作 (22:37)

溫拿五虎齊以白西裝Look登場,獻唱《Would You Laugh》及《Sunshine Lover》等金曲。(劉永銳攝)

溫拿今晚舉行首場《溫拿情不變‧說再見 Farewell with Love 演唱會》,與歌迷重溫樂隊的經典金曲。(劉永銳攝 / 明報製圖)

溫拿樂隊今晚舉行首場《溫拿情不變‧說再見 Farewell with Love 演唱會》,譚詠麟(阿倫)、鍾鎮濤(阿B)、 陳友、葉智強(阿強)及彭健新(健仔)齊以一身白西裝形象登場,獻唱歌曲《千載不變》及《Listen To The Music 》。早前身體不適的阿倫聲線已康復,狀態大勇地對歌迷說︰「多謝大家參與這個Farewell Party。」各人雖然在樂壇打滾幾十年,仍逐一自我介紹。阿強說他本來被街坊稱呼「大隻強」,但現在已全頭白髮,是「白頭強」,阿B聞言爆他外號是「豬頭強」。

五虎隨後唱出溫拿當年首張唱片的歌曲《Would You Laugh》及《Sunshine Lover》。阿B說溫拿是舉行紅館演唱會最多場數的組合,多開1場就是刷出一個新紀錄。陳友笑道:「我想大家來看溫拿的原因,第1是來看50年仍沒解散的友誼;第2是來懷舊及回憶青春;第3是來聽我們搞笑及『廢』腑之言,即是彭健新那些廢話。」健仔立即反擊,鬧陳友是「廢陳」。溫拿表示他們的演唱會唱1場少1場,因此每晚都是尾場,歌迷不用爭買尾場飛。5人唱出《玩吓啦》等歌曲,阿倫、阿B走近台側觀眾席,讓粉絲拍照。

五虎中只有阿強一頭白髮,他被隊友取笑原因,陳友問︰「你是否想改名『吳合群』?」阿強說︰「你們令我在澳洲等到全頭白髮﹗」熒幕播出溫拿15周年時的宣傳相,五虎做出照片中的動作,笑言做到的話就年年25歲,沒五十肩問題,惟各人也顯得有點吃力。阿倫笑道︰「老老實實,這動作那麼簡單,為何做到滿頭大汗呢?」

關之琳、顧紀筠、葉童、上山詩鈉、廖碧兒、陳百祥(阿叻)與黃杏秀、邱淑貞與沈嘉偉、霍建寧、梁家輝一家現身捧場。成龍、劉德華、郭富城、張學友、許冠傑、周杰倫、胡楓、馮德倫與舒淇等亦送上花籃,賀溫拿開騷。

