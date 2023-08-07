《奇蹟小店》今首播 支嚳儀喜感爆發 連環爛Gag放送 (14:51)

由肥媽伙一眾《中年好聲音》唱得之人主持的《奇蹟小店》，今晚（7日）起逢周一至周三晚上10點半翡翠台播映。

《奇蹟小店》邀得有「音樂情人」之稱的鄭子誠擔任聲音導航，每集透過介紹不同類型的「奇蹟小店」，帶出每間店背後的感人故事，及「堅持」、「守護」、「傳承」和「守望相助」等香港情懷，與觀眾細味屬於港人的集體回憶。鮑聖光（鮑大人）亦會於每一集粉墨登場，以獨有聲線獻唱貼近每集主題而又感人的經典歌曲，首集獻唱歌曲是《無言感激》。

《奇》今晚播出的第一集，肥媽帶支嚳儀（支支）走訪兩間特色及經營理念均截然不同、但卻是同樣靠著「信念藏於心內」堅持至今的小店。第一間跌打館「寶芝林」，是由黃飛鴻遺孀莫師傅帶來香港，並由養子李燦窩擔任第二代傳人。雖然小店面積僅約200呎，經營之路亦不平坦，但李師傅還是覺得「苦中有甘甜」。

秉承著養母暨師母教誨—濟世為懷，李師傅無論多艱難仍堅持以街坊價診症；為了承傳師母心血，同時亦致力培訓接班人，李師傅說：「最緊要係個招牌。雖然壓力好大，但我心甘情願去做，起碼我相信佢在天之靈會高興。」而能讓李師傅一力撐起整個招牌的，亦是師母的養育之恩：「我記得好鍾意一隻瓷器貓仔，佢就買畀我，當年嚟講5元買玩具係好貴。」

另一間由「骨二代」梁天柱師傅經營的跌打館，則以傳統揉合新潮見稱，保留著上居下舖舊香港特色的這所店舖，以梁師傅女兒最愛粉紅色作主打，並以充滿港式情懷的擺設及設計作裝潢，支支讚不絕口：「完全Feel到店主對香港嘅愛，仲有啲電影經典對白同橋段可以喺裝修度見到。」

雖然裝修及為人新潮有創意，但梁師傅與李師傅保留傳統，除凡事均以愛女為出發點，對自小長大的深水埗區及跌打事業，亦有著情意結：「我自小夢想就係將跌打醫館以遊樂形式去經營，我希望到死都係做緊呢行。」

近日參與不少綜藝節目演出的支支，在節目中喜感大爆發，除了表情豐富、動作多多，爛Gag源源不斷。當支支跟「寶芝林」李師傅學紮馬時，由於步驟多變又繁複，不斷被「馬」字攻擊致大腦短路的支支竟大叫：「我淨係識跑馬咋！」當李師傅解釋「佛山無影腳」如何有影變無影時，支支又無厘頭爆一句：「咁我哋著喇叭褲都可以變成無影腳喇！」

（即時娛樂）