張致恒投訴被網紅騷擾 雯雯又鬧Steven：餐餐都要受你氣 (15:08)

該網紅發文貼出和雯雯的對話截圖，又指Steven上傳的截圖曾刪減內容，經剪裁後發文誤導大家。（Ig截圖）

張致恒（Steven）老婆雯雯（區燕雯）屢傳婚變，早前雯雯承認懷有第4胎，Steven第4度做爸爸。Steven昨晚（6日）深夜開直播，他表示暫時沒有在之前小食店工作，等老婆生完第4胎才找工作，現時休息中；他又表示仍喜歡演藝事業，跟舊拍檔關智斌仍有聯絡，Steven直認自己不是好男人，跟雯雯已經分房睡覺。

另外，Steven在社交平台限時動態聲稱有人冒認他的老婆社交網帳號，他激動留言：「呢位網紅...其實你究竟想點樣呢？不停騷擾我全家，我哋又唔識得你，之前又搵人冒認我老婆嘅社交網，依家又唔知喺邊度搵到我老婆電話Send嘢嚟騷擾我哋，其實你要得到嘅都得到咗喇，係人都知你係邊個啦，其賈究竟你想點啫？我哋都係養妻活兒搵餐飯啫！」

該網紅及後發文貼出和雯雯的對話截圖，又指Steven上傳的截圖曾刪減內容，經剪裁後發文誤導大家，該網紅強調自己已課金50元，但雯雯之後在自己社交平台表示不歡迎對方，並退回50元及封鎖對方社交網。

該網紅及後公開雯雯新帳號內容，竟發現雯雯又發文鬧Steven：「個仔一朝早餓到起身唔瞓覺，餐餐我都要受你氣，咁你就唔好懶係嘢，成日講到自己幾咁偉大，放一張半張相出嚟，無知嘅人先話你好爸爸改過自新，真係嬲到個人就嚟爆血管。」

（即時娛樂）