周永恆自認專打女人 霍哥首度公開回應微辣事件 願跟加蔥對打 (16:40)

問鍾培生（下圖）是否重金禮聘他們對決？他說：「佢哋酬勞高過香港拳王。（是否看中他們有話題性？）我覺得有娛樂性，90秒激戰，觀賞性很大。」（柯美攝）

已離開「微辣」的霍哥（霍俊邦）今天（7日）和有官司在身的周永恆，出席拳擊戰記者會，2人在記者會上火藥味濃，兼大打出手互毆。問到霍哥和周永恆備戰情況，霍哥表示他們打75公斤級別，所以他要在賽前減30磅，希望周永恆在這段時間努力操練，不要打2局便完場。

周永恆叫霍哥放心，並叫對方小心一點，他說：「我要增磅5磅，我經常不合法情緒發泄，今次可以合法發泄，小心啲，一定流血。」霍哥即揶揄周永恆，他說：「睇新聞，你唔打男人。」周永恆笑住承認：「我專打女人，你睇多啲新聞啦，擂台係流血同流汗地方，並唔係吹水地方。上次你拳賽，拳證話你打第一局已擘大個口，今次驚你打到第2局已透不到氣。」他們都口出狂言，表示一局便可以KO對方。

問鍾培生是否重金禮聘他們對決？他說：「佢哋酬勞高過香港拳王。（是否看中他們有話題性？）我覺得有娛樂性，90秒激戰，觀賞性很大。」問到周永恆曾接受腦部手術，會否擔心重擊下有生命危險？周永恆聞言表示不擔心，因腦腫瘤已切除。

問霍哥作賽心情，可有受前經理人阿晶身亡影響？霍哥表示有少許，但都要繼續上場。有網民指應該找微辣的加蔥參賽，鍾培生表示先搞好這場拳場，下次才找其他人。問到霍哥可想加場與加蔥對打？他說：「佢蒲頭，我歡迎，任何對手都無任歡迎。」

當問及有關微辣運作上的問題，霍哥說：「呢啲嘢有佢哋宣傳，我已離開咗（微辣），佢哋開過乜嘢會，會發布乜嘢我都唔清楚。（覺得可惜？）咁多年，實會有。」

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（即時娛樂）