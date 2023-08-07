《掃毒3》票房破千萬 「綠葉王」林雪袁富華勁搶戲 (17:07)

由古天樂﹑劉青雲和郭富城合演的電影《掃毒3：人在天涯》上畫11日，截止昨天（6日）香港及澳門累積票房，已衝破1000萬。戲中除了3位影帝參演，還有不少「綠葉王」演出，包括林雪及袁富華（Ben）。

林雪在《掃毒3》中演黑幫份子肥雄，他說：「戲中我叫肥雄，我有很多不能見光的夜場生意，我與古天樂最多對手戲，戲分很平均，與青雲及城城亦有對手戲。」

其中一場講述林雪被洪天明、方中信拘捕，並戴上手銬戲分，由於林雪手腕太粗，幾乎扣不上，亦弄致他手腕紅腫，最終在拍攝時改為雙手放後，並以外套遮蔽，他說：「通常沒有拉過這麼肥的人，但都克服到困難，只是痛一點罷了，雖然夾致雙手通紅，但無所謂，最重要配合導演拍攝。」

在埋位等待拍攝時，林雪又踎又企，動作靈活，他表示：「不要看我這樣肥，以為我身體不佳，其實我很健壯，我可以踎低起身，其實我是個好演員，都要keep好自己身體。」

戲中演醫生的袁富華，因為有城城飾演的張健行受傷後去向線索，被飾演警察的古天樂招徠盤問，袁富華與古仔一場對手戲大鬥演技，他說：「我不敢稱呼古仔，我叫他古生，今次與古生合作，剛巧我又是飾演醫生，感覺很強烈，因為是個直接受壓力的場口，有一種無形壓力，他走過來將劇本增加至不同層次，令我很深感受，拍攝後到現在也未驚完。」

（即時娛樂）