溫拿紅館演唱會｜陳友三代同台夾Band 鍾鎮濤19歲女兒鍾懿獻Sing (17:47)

《溫拿情不變．說再見 Farewell with Love 演唱會》首場昨晚（6日）在紅館舉行，溫拿五虎譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、陳友、彭健新（健仔）及葉智強（阿強）講明今次是溫拿樂隊與歌迷的告別派對，眾人沒有表現得太過傷感，當中只有阿B一度唱到眼濕濕；阿B及陳友亦趁最後一次，安排下一代上台與歌迷共聚，阿倫則表示兒子譚曉風事業為重不在港，但會收看直播。

溫拿不只獻唱多首歌曲，亦安排個別合唱及獨唱，阿倫及阿B合唱時更自稱是「實力派天花板頂流天團」。眾人各自在台上分享感受，阿倫表示疫情令溫拿經歷好多，明白珍惜好重要，他說；「每次溫拿相聚都好珍惜，今日見到幾位兄弟狀態大勇，中氣十足，製造很多歡樂給大家，做到離而不休、別而不傷，好兄弟係一生一世的。」

阿B向來重視家庭，溫拿就是他的家庭員，當遇上挫折及煩惱，想起溫拿和粉絲就很踏實。陳友笑道：「阿倫和阿B後生時好靚仔，當時見到有粉絲衝過來，但是和我擦身而過，自己知自己事，自己又瘦又四眼，但個天好公平，現在大家都拿樂悠卡，我們已不是好大距離，好感謝個天，世界60幾億人，可以讓我們5個走在一起。」

阿B安排19歲女兒鍾懿上台獻唱，鍾懿獨唱《Bohemian rhapsody》及《剪愛》，她說：「好開心好激動來到紅館，記得6歲在紅館演唱，爸爸叫我練三字經，練得不好不可以上台唱歌。好感恩來到這特別演唱會，因為是溫拿告別演唱會，不捨得溫拿，溫拿看着我長大，我不只聽他們唱歌，還見到他們工作熱情和努力，以及帶給大家歡樂，因為這個原因，我好喜歡唱歌表演。」

阿B不忘在台上向鍾懿寄語：「第一次聽你認真去唱，台下觀眾都幾喜歡你，但做職業歌手條路好崎嶇﹑不容易，你做歌手爹哋一定支持你，但要以學業為重，兩樣都要畀心機。」

陳友亦安排外地回港的兒子及孫仔孫女上台，由兒子彈結他，孫仔孫女與他合唱，十分可愛，陳友說：「我想請個仔和孫同大家見面影張相，等個孫大個知道，原來爺爺隊Band好巴閉！」

（即時娛樂）