蔡琴相隔4年澳門開騷勁感觸：每一場演唱會當作最後一場 (21:50)

蔡琴《2023好新琴演唱會》前晚（5日） 在澳門開鑼，這晚她帶來多首全新改編經典歌曲，令現場氣氛持續高漲，配上百老匯式舞台效果及燈光，讓觀眾享受視聽盛宴。這是蔡琴相隔4年再次在澳門開騷，她在演唱會尾段一度感觸哽咽，表示自己把每一場演唱會，都當作最後一場，並感謝一直對她不離不棄歌迷。

個唱甫開場，蔡琴以一身金色閃片禮服隆重登場，接連為觀眾帶來全新版本《等著你回來》和《南屏晚鐘》，給大家驚喜，瞬間調動起全場氣氛。

擁有多首金曲的蔡琴表示，曾無法決定今次個唱歌單，因爲團隊意見不一，未能得出討論結果，最後笑說還是得靠團隊中，年紀最大的她本人決定：「無法討好所有人，所以唱自己想唱的歌就對了。」所以她在電影主題的段落，就選唱包括《人生就是戲》、《海上花》、《最後一夜》等多首電影主題曲和插曲，勾起大家回憶。

在演唱《情人的眼淚》前，蔡琴借電影和人生，給現場觀眾帶來鼓勵：「電影中的角色有喜有悲，都是劇本的功勞。但我們在真實生活中經歷的一切，都是靠自己挺過來的，所以看戲的你們才是真正的勇者，給你們自己一些掌聲吧。」

對於這次澳門演唱會，蔡琴表示之前因為疫情沒有舉行，她甚至一度覺得是否要取消，但最後還是因爲主辦方的堅持，才促成演出。她提前預告明年去紅館開騷，還特意獻唱一段粵語版的《你的眼神》，贏來一片歡呼。

演唱會尾聲，蔡琴因一時感觸而哽咽：「我已經演唱了44年，曾經風光過，也有過低谷，但一直不變的是你們，總是和我在一起，謝謝你們！」隨後她演唱《掌聲響起》並離場，但觀眾不願離去，最後在觀眾熱烈的安歌聲中，蔡琴演唱她的經典金曲《恰似你的溫柔》，並邀請全場再度觀眾大合唱，觀眾開了手機燈營造燈海，令她非常感動。

（即時娛樂）