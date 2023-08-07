林溥來每日認真睇書 獲邀推出「Patrick Sir開卷書單」 (19:03)

J2節目《開卷》由林溥來（Patrick Sir）、何泳芍（Honey）、布樂文JB、伍韻婷及涂毓麟主持。今晚播出第59集的《開卷》，開播1年多來儲落不少粉絲，Patrick Sir笑言節目能走到現在，全靠兩大堅持：「第一係Tommy（盧思麟），佢覺得個節目有意義，又見我同幾位J2ers主持擺咗好多心機，就算開頭未有咁多迴響同收視，佢都願意投放資源繼續拍。第二係我個人堅持，為呢個節目做咗好多工夫，如果淨係諗回報，就做唔到今日，當然仲要靠其他拍檔努力同配合。」

Patrick Sir表示很開心在街上遇到不少《開卷》粉絲，當中必然會問的問題是：「你真係本本書都有睇㗎？」Patrick Sir笑言：「好多人以為係人哋寫稿畀我哋，其實我哋個節目係冇稿，全部嘢都係我哋睇法，準備工夫都幾多。」

由於一星期要介紹一本書，Patrick Sir坦言每天都要認真看書，並笑謂自己的Booklist對書迷有幫助而感安慰；他透露已有書局向J2及《開卷》招手，合作建立「Patrick Sir開卷書單」，定期推出讓書迷買書時多個選擇：「書我要睇過先會介紹畀人，真係我嘅booklist嚟。講番其實我哋介紹過嘅書幾多人會問，同事話上網好多人Search之餘，仲有好多人會喺社交網平台inbox問我邊度買。」

近日在《破毒強人》中有份演出的Patrick Sir，除了感激監製羅永賢賜予突破、讓他首度飾演人渣感強烈的角色外，問到多看書對背劇本有否幫助時，即笑言：「背劇本對我嚟講又唔算好難，可能因為成日睇書，會快啲理解到個故事。」

（即時娛樂）