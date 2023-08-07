無用的謊言｜黃旼炫初見金所炫即硬軚 拒做測謊機 盼瞬間偷閒 (18:26)

由韓星金所炫和黃旼炫主演的Viu Original原創愛情韓劇《無用的謊言》上周開播！近年黃旼炫透過《還魂》系列人氣急升，奠定演唱俱佳形象，談到在《無用的謊言》飾演遠離人群的金道河，他笑言角色與自己有重疊之處：「道河被視為殺人嫌疑犯，外出時必須戴口罩或帽子、總是意識到別人的目光；而我外出時也會注意別人，所以我會思考『在不舒服的情况下，我是如何表現的？』這樣的想法有助我入戲。」

他也透露參演兩季古裝劇後，萌生接拍現代劇和再次挑戰愛情劇種的想法：「我很喜歡導演上一部作品，加上聽說金所炫主演，我便想和她合作！」

談到初次跟金所炫見面，黃旼炫自爆硬晒軚：「去年在MAMA頒獎禮上，我第一次和她打招呼，當時我很尷尬，還交叉雙臂走到照片牆前，就像機器人一樣！不過我們拍戲後，我覺得她是可愛又善良的人，我喜歡她的性格，她是片場的『快樂病毒』，所炫每次放聲大笑，整個拍攝現場，瞬間變成笑聲海洋；在表演方面，她給了我很多指導，的確是一位『偉大的前輩』。」

劇中穆率熙擁有識破謊言能力，更掙到第一桶金，黃旼炫對這個「超能力」不感興趣：「我不想擁有這種能力，我認為善意謊言是必要的，尤其在人際關係中；如果連不需要知道的事情都要知道，那就太複雜了！事實上我撒謊的話，會被馬上捉住，我盡量不撒謊，我也沒有看透別人的能力。」他更想擁有瞬間移動能力，令他可以在忙碌拍攝生活中，安排小旅行忙裏偷閒。

（即時娛樂）