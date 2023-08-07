陰目偵信｜譚旻萱讚阿Dee正氣 郭思屢被ERROR欺負 周家怡憶靈異事件 (21:00)

周家怡、譚旻萱與郭思在電影《陰目偵信》與ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、 吳保錡和郭嘉駿（193）合作，周家怡爆郭思經常被他們欺負，郭思笑謂除了阿Dee，其他都不是好東西，因為阿Dee是主角，他們甚少碰面：「其他成員可能覺得欺負我好好玩，將當成開玩笑袋。」

與阿Dee演一對的譚旻萱表示，在ERROR中阿Dee較正氣，演戲時又會帶領她。至於阿Dee在戲中幻想惜她那場戲，自言「Man底」的譚旻萱表示可接受，因為她不抗拒，阿Dee亦不尷尬，大家演得舒服。

說到ERROR四子想跟家怡演感情戲，家怡覺得他們講反話，若要在其中揀一人做對手，她會揀最熟絡又溝通到的肥仔：「保錡問我有沒有養動物，沒有就養佢，他轉數很快，令我難以招架，好乞人憎。」

譚旻萱笑說：「揀保錡都可以，但要他養我。」郭思亦抵死表示：「要我再揀保錡，我覺得自己很命苦，我寧願揀正常的肥仔和阿Dee。」

說到靈異事件，她們在現實生活中曾遇過，譚旻萱表示有年盂蘭節，凌晨約3時獨個兒去沙灘呆坐看海，隱約聽到動物叫聲，說：「聽到類似貓科動物踩樹葉聲，而這種叫聲我沒聽過。」

家怡和郭思則在外地工作時，曾遇上靈異事件，家怡說：「我和女助手到台灣入住一間酒店，睡覺時，聽到牀對面的鏡櫃發出聲音，望過去見到一個人影，以為是助手，發現在我隔籬牀女助手原來睡了，我即刻開晒所有燈。」

郭思則在日本入住古舊旅館，洗面時感覺有人觸碰其大腿，說：「當時我一個人住，惟有安慰自己只是抽筋，無論遇到什麼都要保持鎮定，迫自己入睡，幸好再沒事發生。」

周家怡﹕Hair: Vincent Yeung/Make up: 江中平化妝室/wardrobe: frapbois

譚旻萱﹕Hair: Chris Cheng/Make up: Zoe Fan /Wardrobe :COS

郭思﹕Hair: larry ho/Make up: Melody Chiu

（即時娛樂）