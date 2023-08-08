草蜢雲頂站巡唱反應熱烈 唱《檳城艷》回饋馬拉粉絲 (14:28)

已經有4年未到過馬來西亞開演唱會的草蜢，當地歌迷熱情不減，整晚揮動熒光棒，一邊尖叫、一邊和唱，氣氛高漲。（大會提供）

組合草蜢可謂馬不停蹄，三子的「RE: GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會」已先後到過台北、美國東西岸、新加坡巡迴演出，早前公布到馬來西亞雲頂，隨即掀起撲飛熱潮，門票迅速被搶購一空，主辦單位決定加開一場，滿足粉絲們的撲飛訴求。

已經有4年未到過馬來西亞開演唱會的草蜢，當地歌迷熱情不減，整晚揮動熒光棒，一邊尖叫、一邊和唱，氣氛高漲。

蘇志威說：「疫情前，我哋每一年都會嚟雲頂開演唱會，所以好掛住呢度歌迷，見番佢哋非常開心，原本我哋只打算開一場，但反應太好，最終開多一場，我哋特別鍾意嚟馬來西亞開騷，絕對係草蜢到過嘅巡迴站，最好反應、最好氣氛嘅三甲之列。」

蔡一智說：「我覺得fans真係好犀利，佢哋反應大到不得之了，我哋根本唔使Dancers同和唱，因為佢哋已經係Dancers同和唱，成個騷，3個鐘，陪住我哋又唱又跳，好勁！」

除了馬拉歌迷，原來這兩晚雲頂站巡唱，還集合世界各地草蜢粉絲，蔡一傑說：「我知道有世界各地Fans嚟咗，包括澳洲、美國、泰國、香港、台灣、新加坡，佢哋都話好好睇，好值得飛咁長途機嚟馬來西亞睇我哋表演，衷心多謝粉絲。」

正如草蜢三子所講，馬拉粉絲熱情如火，當他們唱《忘情森巴舞》時，全場觀眾全數站起來，邊跳舞邊跟著唱，之後的《憑什麼》、《又愛又恨》、《一秒轉機》、《熱力節拍Wou Bom Ba》等節拍強勁快歌，將演唱會氣氛推上高峰；後來唱《半點心》，蘇志威、蔡一智突然走落台跟歌迷握手，引起一陣騷動；還有三子邊唱《寶貝對不起》時，在台上不斷派心心，台下觀眾無論男女，尖叫聲此起彼落。

提到兩場演出最難忘的畫面，蔡氏兄弟不約而同地認為，歌迷的熒光棒燈海印象最深刻，但蘇志威就有不同看法，他說：「我哋今次特別為馬來西亞歌迷，排練咗《檳城艷》呢首歌，我哋唱嘅時候佢哋特別開心，係馬拉歌迷嘅獨家福利。」

為答謝歌迷的投入表現，草蜢三子預備了多份演唱會Tee，送給現場觀眾，當他們獻唱《暗戀的代價》時，3子向觀眾投擲禮物包，蔡一傑甚至將禮物拋到山頂觀眾位置。

除了歌迷的支持，蔡一傑兩位來自泰國及美國的好友，專誠飛到雲頂撐場外，還送上繪畫了3子巨型漫畫畫作給草蜢做禮物，問他畫作代表了什麼，來自美國的朋友解釋：「代表你哋永遠都係Grasshopper，永遠都係三位一體。」

完成兩場雲頂演出，接著草蜢還要準備澳門站巡迴，3子感激馬拉歌迷的熱情，令他們信心倍增，蔡一智說：「非常多謝呢兩場馬來西亞朋友，畀咗好大信心我哋，經過咗台灣、美國東西岸、新加坡、加埋呢兩場，令我哋下一場澳門站巡迴，更加有信心，歡迎全世界嘅朋友8月19日嚟到澳門，接住仲有10月尾高雄站演出，我哋都好期待。」

（即時娛樂）