大S起訴汪小菲張蘭 律師聲明全文曝光 (15:40)

大S透過律師在微博發聲明，起訴張蘭和前夫汪小菲。（資料圖片/微博圖片）

據台灣傳媒報道，大S（徐熙媛）和汪小菲離婚後是非不絕，未能好聚好散，雙方不時在社交平台隔空罵戰。大S工作室今天（8日）透過律師在微博發聲明，稱汪小菲及張蘭在網絡平台對大S侮辱及誹謗等行為，大S已於今年2月16日起訴，北京互聯網法院4月20日立案，針對其他部分網絡用戶的侵權行為，大S已委託律師完成取證工作。

律師聲明全文：

受徐熙媛女士之委託，上海德禾翰通律師事務所指派鄧高靜律師、廣東卓建（龍崗）律師事務所指派鄧晴予律師，就部分網路用戶侵犯徐熙媛女士之合法權益事宜，發布本律師聲明。

一、張蘭女士自2022年11月21日起，在抖音直播間持續性地對徐熙媛女士實施侮辱、誹謗等行為，徐熙媛女士已於2023年2月16日對張蘭和北京微播視界科技有限公司（抖音平台）提起訴訟，北京市第一中級人民法院於2023年3月20日立案後，經報請北京市高級人民法院批准將案件移送北京互聯網法院審理，北京互聯網法院於2023年4月20日立案。

二、 汪小菲先生自2022年11月21日起，在微博、抖音等網路平台持續性地對徐熙媛女士實施侮辱、誹謗等行為，徐熙媛女士已於2023年2月16日對汪小菲提起訴訟，北京互聯網法院於2023年3月21日立案。

三、徐熙媛女士相信北京互聯網法院會依法及時審理兩案件並作出公平公正的判決。

四、針對其他部分網路用戶對徐熙女士實施的侮辱、誹謗行為，徐熙媛女士已委託本律師完成取證工作，將根據實際情況採取進一步的法律措施。

徐熙媛女士作為網暴受害者，切身感受到了網路暴力的危害，將堅決通過法律手段維護其合法權益，同時也呼籲網路用戶理性發言，網路平台應當嚴格履行平台監管責任，共同營造良好的網路環境。

（即時娛樂）