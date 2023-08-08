守闕者｜古天樂彭于晏姜皓文相隔8年再合作 盧慧敏為新戲地獄式訓練 (17:45)

由古天樂（古仔）﹑彭于晏﹑姜皓艾﹑林保怡﹑盧慧敏（Amy）和羅浩銘等合演的電影《守闕者》，日前舉行開鏡儀式。古天樂、彭于晏、姜皓文自《危城》後，闊別8年再合作，3人再聚首感到份外有緣。

2016年上映《危城》由已故導演陳木勝監製及執導，古天樂、彭于晏及姜皓文有份演出，而《守闕者》導演唐唯瀚，則是陳木勝徒弟，他們說：「上次合作已經好久，8年前的事。」古仔說：「上次Eddie（彭于晏）同黑哥（姜皓文）鏡頭唔算好多，不過今次就唔同，尤其係跟Eddie同隊合作，係亦正亦邪角色，遊走於邊緣，都有啲突破。」

黑哥表示：「我就唔使提早離場，但就會重傷，係佢（古仔）條針（線人），而且今次有好多突破，好多嘢玩。」Eddie表示今次有突破，他說：「跟過去演的不一樣，也是從來沒演過的，加上《危城》是年代戲，這次是自己拍的香港警匪片，非常期待。而且導演是Benny導演徒弟，劇本也寫得很好，大家聚在一起真的很有緣分。」古仔透露Eddie在戲中會接觸較多科學方面戲分，而且處理劇本已達6至7年時間，大家非常認真對待，希望有好的效果。

Amy Lo在戲中演警察，她說：「從來冇演過警察，感到好興奮，因為跟好多勁人有對手戲，例如：Bowie、羅浩銘、古生、彭于晏等，都係相當有實力同富有經驗演員，相比之下我只是個BB。」Amy為角色做好準備，她說：「自己是相當好動的人，1個月前仍未收到通知，但已經開始地獄式訓練。我本身較瘦，需要做很多體能訓練增強肌肉，保持體能及體態。」

（即時娛樂）