陳柏宇回「加」開騷 真情流露唱到喊 順道放假享天倫樂 (18:22)

陳柏宇（Jason）繼在英國舉行個唱後，日前在加拿大舉行一連兩場《陳柏宇The Fight Goes On World Tour 2023》多倫多站，更順道放假與家人聚首一堂，共享天倫之樂。

Jason對上一次到加拿大開騷，已是14年前的事，今次開騷門票甫推出就被秒殺，即使加場仍有不少樂迷向隅。得到樂迷厚愛，Jason心情大靚，也在個唱大派福利答謝Fans，他在尾場時，除去外套大騷麒麟臂外，在Encore環節亦任由大家點唱，即興唱出《車匙》、《永久保存》、《I Miss You》、《閱後即焚》、《拖》等。

Jason顯得放鬆，演唱會期間多次真情流露，其中在唱出寫給女兒Abi的《本能寺》時，就一度喊到未能唱下去。此外，他又分享回多倫多感受：「今次返嚟見返識咗廿幾年嘅朋友，回想返以前做嘅戇居嘢、低B嘢、無聊嘢，全部都係經驗，喺我哋朋友圈子中，冇人行差踏錯嘅，以前一齊玩，冇目標，一齊走堂嘅朋友，以前返嚟係見朋友玩，見朋友多過見屋企人，但今次返嚟，長期處於清醒狀態，同埋有家庭狀態底下，所有嘢係開心啲嘅、溫馨啲，精神爽利。今年返嚟都有朋友問，夜晚出唔出嚟飲嘢，但我幾年冇飲過酒，老喇，近年都係11、2點就瞓，好乖好健康呢！」

今次Jason返多倫多開騷，碰巧接近他40歲生日，他在出發前先與香港Fans聚會舉行生日會，他亦提早返加拿大與家人一同慶祝。Jason表示回「加」，就如台上所說的與別不同，他說：「雖然觀光旅遊比較多，好似去咗尼加拉瀑布，又去咗動物園、水族館，不過重點唔係一定要做啲乜嘢特定動作，而係以一家人模式參與一啲活動，比如同屋企人同住嗰種溫馨感覺就好濃烈，因為可以食到婆婆煮嘅晚飯，起身又可以同大家嗌早晨，又可以見到細舅父，呢一啲都係開心嘅回憶。」

（即時娛樂）