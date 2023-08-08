破毒強人｜韋家雄吃盡苦頭 化浮屍妝勁吸魚塘水：得出成果就開心 (19:38)

由陳豪﹑蕭正楠和胡定欣等合演的《破毒強人》昨晚（7日）播出一集，文華（陳豪飾）逐步實踐復仇大計，先後使計拉攏徐安樂（何廣沛飾）及章琳（胡定欣飾）做拍檔，不過安樂與章琳各有顧慮，及後文華以配合章琳向前上司報仇大計作餌誘。

昨晚另一重點劇情，是早前被綁架的警察陳子波（韋家雄飾），最終遇害身亡。韋家雄是次演出可謂「吃盡苦頭」，除了劇情講述角色被割完手指再割耳仔後，他亦長期處於「滂沱大雨」及「封閉式環境」下拍攝，其中一幕被五花大綁、險遭大鋸鋸開的場口更是驚險非常。

問到家雄是次拍攝是否從演以來最辛苦一次，他笑言：「都辛苦㗎，因為好多時落水、落雨戲，同埋浸死嗰場戲，拍時都係天氣好凍，但木廠爭啲畀人鋸嗰場拍時天氣又好熱喎。同埋拍魚塘浸死嗰幕，個特技化妝膠兜好似個碗咁，拍嗰陣唔多唔少飲咗少少魚塘水。」

問到為何鏡頭後，仍能保持笑容，家雄說：「因為台前幕後相處好開心、群策群力，拍攝一定有苦有樂，得出成果就開心。」他表示為化浮屍妝，曾返回公司倒模：「用矽膠做咗個樣出嚟，再一塊塊黐落個樣度，然後再上顏色。」

另邊廂，Jackie（張曦雯飾）與葉浩天（蕭正楠飾）調查期間，揭出文華牢獄生涯12年，除了記者林可兒（張寶兒飾）不時前往探監，還有一人探過文華，該人竟是鄭福田（蔣志光飾）太太沈淑賢（朱智賢飾）；其實上星期已有網民懷疑淑賢與文華有不尋常關係，如今淑賢曾探監真相曝光後，令眾人原本已千絲萬縷的關係更添複雜懸疑。

談到朱朱在《破毒》演出，除了收起平時在綜藝搞笑style、一本正經飾演深思熟慮的社團大嫂外，更要集萬千技能於一身，除了冧細路了得，偶爾更需要曬舞技行走江湖。昨晚朱朱施展渾身解數、先後與型男及阿蔣跳社交舞，鏡頭前朱朱自信十足，一雙修長美腿相當吸睛；

鏡頭後的朱朱硬晒軚，手腳協調度明顯不足，不少動作均僵硬，要出動兩名老師貼身教授，於重要關頭時「手口並用」協助朱朱，朱朱一頭煙學藝期間，還不忘搞笑叮囑工作人員：「快啲幫我影多幾張相，好辛苦呀！」更搞笑的是，當朱朱伙拍蔣老師拍攝跳舞場口時，就連經驗老到的阿蔣亦突然瘋狂忘詞。

（即時娛樂）