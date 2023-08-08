咁你都唔識｜朱智賢被封「朱隊友」 張頴康麥雅緻放閃 (20:01)

由鄭詩君（C君）、J2er黃紫恩（Jojo）、謝嘉怡（Lisa）主持的遊戲節目《咁你都唔識》，本周四（10日）播出第五集，三組嘉賓分別是朱智賢（朱朱）及中學同學牛丸、陸浩明（6號）及蔡醫師、鄭衍峰及大學同學Sally。

朱智賢介紹與牛丸關係時，竟自爆中學時已學識打斧頭：「我同佢係中學同學，我哋嗰時成日兩個人訂一個飯盒Share食，儲儲埋埋啲私己錢。」鄭衍峰被Sally笑指讀書時異性緣暢旺：「佢獵晒我身邊啲女朋友！」

正式比賽時，6號及朱朱各出奇招搶鏡，近日在無綫劇《破毒強人》中飾演深思熟慮社團大嫂的朱朱，在綜藝節目中「傻大姐」本色回歸，邏緝與常識失靈，就連長居美國的好友牛丸，對香港的熟悉度似乎亦高過朱朱，難怪朱朱被封「朱隊友」之餘，不斷派表情包及擺靚甫「謝罪」。

本周五（11日）播出第六集，邀得的三組嘉賓分別是楊潮凱及同學Chris、張頴康及太太麥雅緻、蔣祖曼及髮型師好友希子。三組嘉賓常識度堪稱「阿蘭嫁阿瑞」，反而是負責助攻的麥雅緻及希子表現較出色，麥雅緻在搶答環節，更與6號一樣如有神助「百答百中」，就算補答亦例不虛發，令張頴康甘拜下風。該集絕對是「張麥CP」晒恩愛真人騷，首先二人出場時合拍地做出心心手勢，甜蜜滿瀉。

（即時娛樂）