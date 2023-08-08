極地謎情｜黃秋生讚游學修成熟正路 自嘲好窮要開班授徒 (20:15)

黃秋生、游學修、陳淑儀和葛民輝等，今天（8日）到筲箕灣出席一個揭幕禮暨神戲劇場十年舞台劇《極地謎情》記者招待會。黃秋生回看神戲劇場10年做過的舞台劇劇照，勾起很多回憶，最深印象是上一齣舞台劇《2呃22 ART》，因台前幕後相繼中招感染新冠病毒，並說：「差點做不成，total lost！」

黃秋生和游學修主演的舞台劇將於9月公演，首次和秋生合作的游學修表示沒有壓力，亦不怕對方，游學修說：「冇乜好驚，不過見佢（秋生）喺fb經常鬧人，初時擔心會好恐怖，但合作時佢冇鬧我，佢係好玩得嘅小朋友，我好鍾意同爛玩嘅小朋友玩。」

秋生自覺幸運沒找錯對手，大讚游學修成熟又正路，有演戲天分：「幾驚有啲年輕人唔知諗乜嘢，有啲又太自我中心，游學修理解能力好強，唔會你話點做就點做，但又唔會一開始堅持己見，會去磨合。」

談到秋生快將5度開戲劇班授徒，秋生笑言因為窮。游學修指自己不用報讀，跟秋生排戲等於上課，令他獲益良多，他表示對舞台劇理解和經驗始終不足，今次合作，令他學到很多技巧。

葛民輝是今次攝影展創作總監，他表示今次義務性質幫忙。阿葛在2021年與林海峰演完舞台劇後再沒演出，問他會否再演舞台劇？他說：「都要有人搵，有合適好玩的，都想再做。冇人搵我演舞台劇，可能他們驚我上台失控唔跟劇本，我演《笑之大學》時，因為版權問題，唔可以爆肚，所以我好乖，九成幾依足劇本，要不然我見到台下觀眾，就會DJ上身，想跟他們互動。」

（即時娛樂）