陳慧琳籌備澳門演唱會 催雷頌德交歌 擬離家出走「避菌」 (21:28)

陳慧琳（Kelly）今天（8日）現身澳門銀河，為9月30日及10月1日的一連兩場《陳慧琳 Season 2 演唱會 澳門站》舉行盛大記者會，今次是Kelly相隔4年，再次踏足澳門舉行個唱。

狀態大勇的Kelly，身穿啡色貼身連身長裙，弗爆登場，她表示心情上已準備好，疫情後已身痕腳痕很想郁動；而《Season 2》是黃偉文（Wyman）寫給她的新歌，代表重新出發的意思，她覺得很有意思，所以以此命名。

Kelly受訪時心情興奮，因疫情關係，已很久沒踏上舞台，並笑言：「現在要戴番個表演光環站在舞台上，再覓理想。因為過去4年把光環，藏在雪櫃裏，雖然有在屋企練習，但不用太Chok，感覺與舞台不同。」

Kelly演唱會海報中以女王造型示人，問是否有電音女王重臨的意思？Kelly直言希望做到，今次演唱都有很多電音。至於海報中的黃金戰衣，她透露金色部分用雕塑方式造出來，拍攝時紮到她難以呼吸，幸好當時推出新歌要排舞，所以身形都弗：「但穿和除都花了很多時間，女人就是愛靚唔愛命。」

Kelly又預告演唱會中有很多快歌，問到如何操起狀態？她直言跳舞記舞步都OK，反而腦部要重新運作，身體上要慢慢調節，現在亦經常行樓梯練氣。今次個唱最困難是什麼？Kelly笑言：「最難是等阿Mark（雷頌德）重新編曲，但他到現在都還未交歌。」又趁機催對方交歌：「Mark，我要練歌了。」

至於開騷前可需閉關？Kelly直言一定要，但要視乎排舞進度，最擔心兒子開學惹病菌回來，她說：「我最怕就是這樣，練得辛苦都是想將最好表演出來。（考慮離家出走？）要看到時是否流感高峰期，或有沒有其他細菌，如果是，我想都要離家出走，因我抵抗力較弱，每次兒子病我一定病，老公都知。」

（即時娛樂）