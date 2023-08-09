黎諾懿攜妻兒出活動 不介意被搶鏡 笑大仔峰峰性格PR (14:56)

黎諾懿與太太李潔瑩及大仔黎峰睿（峰峰），日前聯同譚玉瑛出席醫療集團活動。峰峰無懼大場面開心滿場飛，黎諾懿不介意被兒子搶鏡，只希望帶他認識何謂「慈善」，擁有助人為本的心。黎諾懿以健康代言人身分，與醫療集團主席陳健平太平紳士一同遞交港幣200萬元支票予九龍樂善堂代表，作為捐出100名白內障手術名額的用途。

談到大會以慈善方式捐出7位數手術費，黎諾懿說︰「讀萬卷書不如行萬里路，我會繼續身體力行向峰峰灌輸做慈善工作、助人嘅理念。佢經常聽爸爸講做慈善，但唔會明，一定要一齊出嚟做，先知道呢個世界原來好多人需要幫助，令佢慢慢習慣去照顧人。最近放暑假，佢都成日跟住我做唔同嘅慈善工作，最近就帶咗一班小朋友到樂園玩。」

對於峰峰在活動上搶風頭，黎諾懿笑指兒子性格十分「PR」，他說：「佢搶風頭，分擔咗啲影相時間，我仲舒服咗。見到佢好享受被一班姐姐圍住影相，發自內心咁笑，我覺得小朋友係要多啲接觸唔同嘅人，成長先會快，同埋識得與人溝通。」黎諾懿不介意兒子將來在娛樂圈發展：「我唔會介意佢喺呢行發展，最重要佢開心，但首要係讀多啲書先，識多啲唔同語言，因為我好後悔冇讀好書，普通話同英文都唔叻。」

向來注重健康的譚玉瑛生活規律，更年年驗身。談到工作與健康生活，她直言必以健康生活行先：「我好少日夜顛倒生活，一開始選擇做兒童節目，就係欣賞日光白白嘅工作，唔需要做到半夜三更。我個人好執着，小時候聽老師話要早睡早起，我就入咗腦，堅持住，9點就要瞓覺。」

（即時娛樂）