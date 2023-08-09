亞洲超星團｜冼靖峰跳出舒適圈求進步 丁子朗公開轉戰跳唱原因 (15:42)

無綫（TVB）與星空衛視（香港）合作的偶像選秀節目《亞洲超星團》，昨天在官方微博公開了65名練習生的照片及個人資料，至今早10時已錄得約2.5億閱讀量，其他與節目相關的微博話題閱讀量則合計約2.1億。無綫今日公布65名練習生名單，並陸續上載官方照及宣傳片段，讓網民投票選出「最高人氣練習生」。

65名練習生中的其中9人來自香港，包括報名時25歲的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、文佐匡及黃星綽5位無綫藝人，以及余宗遙、張鎬濂、區珀豪及方玉亨，其餘練習生則分別來自內地、澳門、台灣、日本、韓國、越南及美國。9位香港練習生的官方宣傳片昨晚起陸續在微博官網公開，截至今早10時，洪欣兒子張鎬濂獲最多網民讚好，其次是冼靖峰。

拍劇為主的丁子朗突然轉戰偶像選秀節目令人驚訝，他說︰「今次突然轉軚去唱歌跳舞，係希望畀到驚喜同驚嚇觀眾。我依家密鑼緊鼓練習緊，唔想影衰香港人同TVB。我係抱住學嘢嘅心態去參賽，雖然呢句說話好娘，但係真嘅。」丁子朗雖然專誠找老師學唱歌，但自覺勝算機會不高。他表示︰「我最唔叻嘅地方就係唱歌跳舞，而且對手好勁，佢哋好多都練咗3、5年甚至更耐。今次同咁多精英合作，我感受到佢哋嘅態度，佢哋每個人對跳舞都好執着。依家我哋每日排舞10個鐘以上，短短一個月訓練，已令我對表演嘅感覺唔同咗。」

冼靖峰坦言想跳出舒適圈，希望除了唱歌，也能在跳舞上有更好表現。他說︰「入圍後密集式進行跳舞訓練，好想令自己可以去到更盡，睇吓可以去到咩程度。我今次參賽，唔係為輸贏，而係睇吓自己攞到幾多嘢走，能力提升到幾多。其他地區嘅練習生唱腔同跳舞風格亦唔同，有機會欣賞到呢樣嘢已經係執到。」

（即時娛樂）