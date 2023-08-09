古巨基用AI寫歌畀老婆囝囝 歌詞肉麻老土令觀眾爆笑 (17:34)

古巨基事隔4件再開騷，昨晚於灣仔會展舉行《I REALLY LOVE TO SING｜AROUND THE WORLD LIVE 2023》。

這是基仔成為爸爸後的首個演唱會，他透露兒子古晋匡（Kuson）在台下首看爸爸開騷，令他覺得特別有意義。基仔說︰「我個仔第一次睇我演唱會，我唔知佢坐邊度。佢噚日有睇綵排，仲要上舞台。我後來畀佢上嚟跳咗兩首歌，帶番佢落台時，佢竟然話︰『I am sad！點解要帶我走？』不如大家畀佢感受吓咩係演唱會聲，一齊幫我嗌吓佢個名『Kuson』。」現場近萬觀眾大叫「Kuson」，基仔說︰「多謝大家，我估老婆有拍低，Kuson睇番一定覺得好得意。」

基仔昨晚邀請張天賦（MC）、Tyson Yoshi、Delta T、應智越（細貓）、吳保錡、張蔓莎、Lolly Talk等曾參與其「I Really Love To Sing」音樂企劃的新生代歌手現身合唱，當中以Tyson Yoshi及MC最受歡迎。細貓被前度爆「偷食」後首公開露面，獻唱《心跳回憶》時表現如常，亦有粉絲在台下大叫支持。

基仔透露曾嘗試利用AI（人工智能）寫歌。他說︰「問AI可唔可以寫隻歌畀太太同個仔，結果出咗兩段嘢。」現場熒幕打出AI寫給古太Lorraine（陳英雪）及Kuson的歌，當中的歌詞包括「Lorraine，親愛的，你偷走了我心房。你的優雅和微笑照亮黑暗的夜，有你在身邊，一切都變得正確」、「啊Lorraine，我愛你是我的一切。To my dear，你給了我生命的翅膀」、「你的笑容像陽光溫暖和心田， Kuson，親愛的兒子，你是我的驕傲」、「啊Kuson，你是我心中的寶藏。To my dear，你是我無悔的選擇」等。

現場觀眾爆笑，基仔說︰「所以喺目前階段， 我肯定AI係寫唔到歌。佢哋嘗試學人類感情，學唔學到呢個係問號，但現階段一定做唔到。AI冇可能做到人類音樂同歌聲，好似今晚台上嘅新一代歌手，佢哋付出好多努力，咬住麵包都要做音樂，將經歷寫出嚟，全部有血有肉，AI唔可以做到。希望大家畀多啲香港每位努力做音樂嘅歌手。」

（即時娛樂）