奇蹟小店｜吳大強分享全家福 企位藏心思：以前好大陣仗 (17:39)

肥媽帶曹敏寶走訪傳統餅店，順道拜師學藝，其間發現賣少見少的忌廉筒極考工夫，曹敏寶說：「每個動作都要好小心去做。」（大會提供）

由肥媽伙《中年好聲音》主持的《奇蹟小店》，昨晚（8日）播出的第二集，肥媽帶領曹敏寶走訪兩間傳統餅店，順道拜師學藝，其間發現賣少見少的忌廉筒極考工夫，曹敏寶說：「每個動作都要好小心去做。」

昨晚第一間餅店，以招牌角仔及雞仔餅見稱，2021年因為租金問題一度結業，吸引無綫節目《東張西望》等報道最後一日營業實況，吳太當時邊落淚邊賣餅的情景，至今仍觸動不少港人。如今餅店遇貴人捲土重來，令吳太圓願以美食回饋街坊。

每早五點便要起身準備營業的吳太，笑言已習慣「早起夜收」；談到招牌角仔，她透露當年因覺得外來貨品質不夠好，專誠研發自家餅皮，成了顧客美好回憶。吳太分享感人故事：「有個客打嚟話佢家姐患咗癌症，想佢家姐離開前嚟我度，食佢最鍾意嘅角仔。當時未係我哋賣角仔嘅季節，我問個仔（點好），阿仔話『一定要做畀佢食』，好感恩啲顧客對我哋嘅產品咁熱愛。」

至於最多試過日賣1200個忌廉筒的元朗傳統餅店，年屆70多歲的蔡師傅，開店40多年來堅持每個細節步驟做足；談到日企10小時整餅，蔡師傅處之泰然：「做嘢冇咩辛唔辛苦，只要我隻手郁得，我都堅持做忌廉筒畀大家食。」

今晚（9日）播出第三集，肥媽與吳大強到兩間歷史悠久的舊式影樓，除意外發現昔日星蹤、更見證一段「非一般要好」師徒情，及91歲老師傅陳崑泉的敬業樂業。從事攝影長達60多年的陳師傅，即使日常生活連「邊條鎖匙開邊個櫃桶都搞唔清楚」，但仍能清楚記得每張照片背後的故事，及相中人職業及特色，令吳大強大為驚嘆。

吳大強笑言自己有拍攝全家福習慣：「以前影全家福好大陣仗，又要整靚頭，又要買靚衫，好多嘢搞。」吳大強在節目中分別兩張全家福，吳家家庭成員們企位在兩張照片中亦十分一致，盡顯心思。

（即時娛樂）