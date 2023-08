古巨基爆兒子冇得上台失望眼濕濕 緣分未到沒邀聲夢歌手合唱 (18:06)

next

古巨基昨晚完成《I REALLY LOVE TO SING|AROUND THE WORLD LIVE 2023》後入後台受訪,透露落台後見到Kuson捱住眼瞓等他,還嚷着要上台。他曾打算帶兒子再出場,但知道有觀眾開始離場,怕自己再出場會引起混亂,只好等下次。基仔透露Kuson知道不能上台後失望到眼濕濕︰「我答應陣間再抱佢上台。我諗要快啲再開騷,佢真係好想上台,冇諗過佢真係想同我跳舞,佢仲話想同爸爸唱歌。睇吓幾時再開騷,到時佢幾大同跳成點。」基仔讚兒子跳舞比他叻,如將來有能力表演,他不會阻止。他透露明年入行33周年,有計劃再開騷,詳情等公司正式公布;同時構思將兒子從小到大的聲音放進音樂,製作成歌曲留念。

談到被網民質疑沒邀請無綫《聲夢》歌手參與其音樂企劃,基仔解釋︰「合作嘅嘢係緣分。我係喺網上平台見到有乜歌手就搵邊個,咁啱見到又認識到就有呢個緣分,而呢啲歌手大部分都係咬住麵包、賣晒家當都要做音樂嘅人。佢哋有啲冇大公司支持,仲要冇人知道佢哋做緊音樂。」基仔坦言偏向幫助沒什麼人認識的歌手,而《聲夢》歌手有大公司支持,因此暫時未有緣分。應智越(細貓)被爆「偷食」後首次現身,基仔稱跟對方沒談太多私人事,細貓也未有因事件而曾想推辭演出。他說︰「細貓好期待今次演出,私人事留番佢自己交代。」

