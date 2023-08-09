古巨基爆兒子冇得上台失望眼濕濕 緣分未到沒邀聲夢歌手合唱 (18:06)

古巨基昨晚完成《I REALLY LOVE TO SING｜AROUND THE WORLD LIVE 2023》後入後台受訪，透露落台後見到Kuson捱住眼瞓等他，還嚷着要上台。他曾打算帶兒子再出場，但知道有觀眾開始離場，怕自己再出場會引起混亂，只好等下次。基仔透露Kuson知道不能上台後失望到眼濕濕︰「我答應陣間再抱佢上台。我諗要快啲再開騷，佢真係好想上台，冇諗過佢真係想同我跳舞，佢仲話想同爸爸唱歌。睇吓幾時再開騷，到時佢幾大同跳成點。」基仔讚兒子跳舞比他叻，如將來有能力表演，他不會阻止。他透露明年入行33周年，有計劃再開騷，詳情等公司正式公布；同時構思將兒子從小到大的聲音放進音樂，製作成歌曲留念。

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談到被網民質疑沒邀請無綫《聲夢》歌手參與其音樂企劃，基仔解釋︰「合作嘅嘢係緣分。我係喺網上平台見到有乜歌手就搵邊個，咁啱見到又認識到就有呢個緣分，而呢啲歌手大部分都係咬住麵包、賣晒家當都要做音樂嘅人。佢哋有啲冇大公司支持，仲要冇人知道佢哋做緊音樂。」基仔坦言偏向幫助沒什麼人認識的歌手，而《聲夢》歌手有大公司支持，因此暫時未有緣分。應智越（細貓）被爆「偷食」後首次現身，基仔稱跟對方沒談太多私人事，細貓也未有因事件而曾想推辭演出。他說︰「細貓好期待今次演出，私人事留番佢自己交代。」

（即時娛樂）