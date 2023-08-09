李居明交代新光戲院未來前景 龍貫天接任八和會館主席 (18:24)

李居明笑言覺得香港需要新的興奮劑，所以有這套粵劇《小平你好》，而陳鴻進（右圖）則反串演「鐵娘子」戴卓爾夫人。（陳釗攝）

李居明（左圖）透露新光在他手上的合約，到2025年2月1日，此前不會有任何變動；龍貫天接任八和會館主席，不擔心外界將他跟汪明荃比較。（陳釗攝）

堪輿學家李居明、新任八和會館主席龍貫天及陳鴻進，今天（9日）出席粵劇《小平你好》記者會。席間，李居明交代新光戲院（新光）未來前景，透露新光在他手上的合約到2025年2月1日，故此前不會有任何變動。

談到新光現址招標放售，李居明表示新光打算全幢重建，以他所知現時新光業主羅守輝，現有全幢大廈77%業權，要待新業主游說剩餘未應承賣樓的業主，相信需要3至5年才收齊。李居明透露未來新建成的新光，一定不會有1000人的戲院，但會有3間戲院，打通後可變大戲院演粵劇。

而以他占卜和預計，新光大約於2026年6月應該能處理好所有業權買賣，2032年會有全新的新光大商場建成，他說：「之前周潤發來新光作電影謝票時，都很驚訝戲院仍保留80年代特色，很難得。」

李居明受訪時笑言，覺得香港需要新的興奮劑，所以有這套粵劇《小平你好》，大家都知鄧小平和戴卓爾夫人當年會談一國兩制，他嘗試用粵劇將這個歷史事件表達出來，當中也會有鄧小平的奮鬥史和感情史。同時，李居明透露亦在構思粵劇《色，戒》，正說服龍貫天演間諜，笑問是否由陳鴻進演湯唯角色？李居明笑說如果對方露，有觀眾想看，他一定會要對方露。

問到李居明現時是否新光戲院的前途？他坦言已跟業主說了，只要對方肯租出來，他都會承租。提議不如他自己入標？李居明笑言：「如此抬舉我，我哪有錢，45億呀！（會否考慮集資？）我就應該無錢參與，但知現在已經有些財團和香港有實力的娛樂界人士表示有興趣，進展是樂觀和開心的，他們亦說日後起好後，讓我繼續打理。」

從汪明荃（阿姐）手中接任八和會館主席的龍貫天表示，剛開始履行職務，新一屆理事會日前已開會，陳鴻進也是成員之一。龍貫天希望將粵劇推向大灣區甚至內地，與國內業界人士合作。

笑問現時膊頭是否重了？龍貫天自言喜歡工作，也要感謝前主席阿姐把前事做好，作為後輩會繼續跟進，和加入新的發展。可擔心外界將兩者比較？他直言：「不會的，各有各的做事方式，阿姐的工作和做法我是贊同的。」

（即時娛樂）