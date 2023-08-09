破毒強人｜何廣沛弗爆 曬鋼條身形 郭柏妍唱魔音版《明年今日》 (18:46)

何廣沛身形愈來愈弗，他在Ig貼出鋼條身形的照片；而他和郭柏妍在劇中相當合襯。（大會提供/Ig圖片）

由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等合演的《破毒強人》正在播映中，自劇集播出以來，飾演啞巴外送員徐安樂的何廣沛獲好評，連帶青梅竹馬好友阿Wing（郭柏妍飾）亦受關注；由於2人在劇中在貧困環境下成長，了解對方之餘，亦甘願無條件為對方付出。

昨晚（8日）一集，安樂除暗地盤算買舖讓阿Wing生活有保障外，當他得悉阿Wing因父親欠債17萬慘遭淋紅油後，更將所有債務孭上身，因而誤中文華（陳豪飾）設下的毒品陷阱。為是次角色學足半年手語的廣沛，獲讚樣子純良又靚仔，是飾演徐安樂不二之選，網民指他演技一套比一套好。

網民對「廣柏CP」亦甚為受落，大讚二人互動甚有粉紅氣泡，今晚（9日）一集，「廣柏」將有一場勁青春的天台談情戲。之前一場安樂因遇突發事故遲到、令阿Wing未能欣賞偶像陳奕迅唱會，傻更更的安樂為了補償，在演唱會門口以手語唱出《明年今日》，阿Wing雖笑指他走音，但卻藏不住冧樣。

無綫社交網抓緊時機，找來2人以「魔音＋手語版」《明年今日》，重現相關浪漫場口。片段所見，廣沛像安樂一樣，誠懇又帶點哀怨地以手語表達「明年今日，別了你一年...」等歌詞；而以魔音見稱的郭柏妍，獻唱時投入之餘，亦做足手勢，刻意襯安樂。

談到與廣沛合作，郭柏妍透露勁考集中力兼搞笑：「我同廣沛好多對手戲佢都係做手語，因為我個角色Suppose要明白佢嘅手語，拍攝時我更加要留心佢啲對白，否則好容易會甩咗、或者以為佢做完（手語），但原來未做完，變咗有好多搞笑嘅地方。」

郭柏妍還感激廣沛：「佢好好，有時會特登重複做啲手語畀我睇，等我記到佢啲對白。」此外，何廣沛在社交平台貼出鋼條身形照片，相中的他腹肌明顯，原來他為拍劇而減了13kg（28.6磅），相當有恆心。

（即時娛樂）