COLLAR懶理負評 Marf揚言要進軍國際 Candy自爆有社恐 (21:34)

Ivy相信外界不會因她在節目中有房內掛了「阿婆底褲」的鏡頭，而對她有觀感上的改變。

Marf（左起）、Candy、Gao、芯駖、Winka、Day及Ivy，直言早前COLLAR到日本拍MV時，仍然是帶住已退出的So Ching團魂同行。

COLLAR上月推出新歌《idc》，有勿忘初心，以「I don't care」態度面對負評的含意。這是成員蘇芷晴（So Ching）退團後，COLLAR由8變7的第1首團歌，7位成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖及陳泳伽（Winka）稱早前到日本拍MV時，仍然是帶住So Ching的團魂同行。

眾女在MV中的造型被批評，Gao認為時裝是藝術，沒分對與錯，COLLAR要有新嘗試，因此不會介意。她十分喜歡自己在MV中配合一身服飾的綠嘴唇。Marf指COLLAR曾試過更癲的造型，她揚言︰「COLLAR想進軍國際，所以希望透過造型去突破，嘗試和大家一同接受和習慣。」Day自覺其MV造型密實但漂亮，坦言喜歡舒適打扮多於性感。

向來膽小的Candy自爆有社交恐懼，入行前每逢試鏡就肚屙。她說︰「加入COLLAR後，我已進步了沒有這個徵狀。我希望能在社交上更大膽，認識新朋友。」Ivy談到在《全日制COLLAR學院》被拍下房內掛了「阿婆底褲」的鏡頭時，笑言相信大家不會因此質疑她的性格，對其觀感有改變。被指身材走樣的芯駖強調從不認為自己是「中女天花板」︰「我一直覺得自己肥，但想偏向健康為主，不想因減肥而有壓力、抑鬱。」言論易惹火的Winka自嘲「講乜都錯」，以後少說話多唱歌。

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（即時娛樂）