雯雯臨盆在即 壓力爆煲 發文控訴張致恒：你從來冇悔疚心 (22:36)

張致恒（Steven）老婆區燕雯（雯雯）懷有第4胎，臨盆在即的她在社交平台限時動態，發千字長文大控訴。她寫道：「收到好多msg（信息）話我借張致恒出位，如果唔係邊有人識？但我從來冇諗過要出名甚至做一個名人，我只係已經被逼度（到）爆煲，諗唔到其他地方去發洩，所以就會不停打啲嘢出嚟，去發洩自己嘅不滿同情緒或者委屈，我從來冇諗過後果，亦都冇諗過之後會發生嘅事。

我只係嗰一刻好辛苦，所以我打出嚟，而去到要做一個收費嘅平台，一來我唔想有啲黑心，或者根本唔係關心自己嘅人出現喺自己平台，二來我就嚟要生，唔係偷唔係搶唔係犯法，我都需要諗盡辦法去找錢俾屋企交租同生活，咁啱有IG嘅冇問佢咁樣提議我就嘗試，試問有邊個會鍾意俾人笑做小丑，甚至不停俾人鬧，但係我冇辦法，我搵唔到呢筆錢，我成個屋企就會瞓街，我又可以點樣選擇？俾人話乞兒俾人話嘅所有嘢，一個正常嘅人都唔會開心，但係我一直同自己講捱過咗呢一段時間就會好，一定要過到而家先有之後。」

之後雯雯又再數落張致恒，在長文中反問他：「你要去怪我去製造負面新聞倒你米，影響你嘅事業，甚至所有嘢，咁點解你唔諗下五年裏面，你有冇真真正正改變過安守本分？我喺屋企捱生捱死，大住肚照顧小朋友，你冇比任何嘅金錢我哋去食飯﹑買奶粉尿片﹑睇醫生，我都係靠自己，不停搵朋友幫，嗰段時間我從來冇質疑過你任何嘢，我只係同自己講好快就會過，你好快就會返嚟，但係結果你返嚟，我換來嘅係啲乜嘢？你溝女對住啲女仔去數自己老婆嘅時候，你又有冇諗過我？我今時今日公開去講你去發洩，我相信你嘅傷害唔會夠我大﹗」

雯雯表示一次又一次原諒張致恒並給予機會，甚至第4度懷孕，但張致恒從來沒有悔疚心：「只係怪我點解要公開？無可奈何，我而家冇能力，一定要人幫手，但係我相信我生完我一定會有出路，我唔需要再留喺度....」

另外，談到收費Ig，雯雯感謝真正支持她和關心她的人，她寫道：「但無奈我好失敗，我承受唔到外界嘅評論甚至打擊，所以過埋今個月我會取消。預先俾咗錢嘅朋友，我會退返錢俾你哋。我希望從此之後所有嘅人都可以放過我。」

（即時娛樂）