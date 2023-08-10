陰目偵信｜ERROR暗黑兵法谷票房 肥仔爆Dee有找數新招 (13:38)

ERROR、周家怡、葛民輝（阿葛）、太保、張達倫、郭思、黃正宜（阿正）等，昨晚出席電影《陰目偵信》首映，曾參演過億票房電影《毒舌大狀》的ERROR成員何啟華（Dee）成眾人焦點，阿葛、太保及等張達倫齊讚「Dee哥好演技」，周家怡與郭思及阿正又稱阿Dee為「Dee老師」及向他說多謝，令阿Dee尷尬掩臉大笑。ERROR首次擔正做電影主角，獲監製稱讚，指阿Dee專業，病倒、受傷照開工；郭嘉駿（193）拍攝時沒偶包，表現有驚喜；梁業（肥仔）親身上陣拍動作戲；保錡很聰明。

阿Dee感謝一眾電影拍檔︰「團隊工作時很辛苦。今次拍得很開心，是很難忘的經歷，尤其ERROR第一次擔正，很夢幻。」《毒舌》收過億票房，肥仔笑言令《陰》片有票房壓力，還說如《陰》片票房不達標就是阿Dee問題。193說︰「阿Dee是主角，我們3個是配角。票房不達標是阿Dee演得不好，票房好就是因為配角做得好。」阿Dee聞言問︰「你們覺得我不夠擔心？我們4個都是主角，一齊孭起（票房），我放心﹗」保錡自嘲只是普通運動員，阿Dee才是專業演員。193透露︰「監製稱票房過2000萬，就有機會拍第2集，希望能像《陰陽路》拍一系列作品。」阿Dee曾在《毒舌》慶功宴上除褲跳舞，肥仔笑言︰「今次票房如過5000萬，阿Dee打算拿出前列腺，他是『前列腺哥』﹗」阿Dee反擊︰「我會以主觀鏡拍攝他們吻前列腺，玩票房暗黑兵法。」193稱沒所謂，揚言「屎都食過啦」。ERROR稱已預留時間參與謝票活動，193指花80元就可見到ERROR很超值。

MIRROR成員王智德（Alton）在社交網發文「全城通緝，活捉何啟華」，投訴阿Dee不回覆電話。肥仔指阿Dee長期不回覆電話，阿Dee稱已回覆了Alton，又說一直只不回覆ERROR隊友的來電，但與劇本有關的電話會立即回覆。

（即時娛樂）