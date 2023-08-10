寵愛Pet Pet｜孫慧雪攜愛犬驚喜登場 上演醜女大變身 (15:21)

唐利華放毒罐頭殺流浪狗，是因為其愛犬「晴晴」曾被流浪狗咬傷。晴晴後來透過汪聲仁向主人剖白，說牠當日太頑皮才被咬傷，並表示曾吃下毒罐頭試圖阻止主人再傷害其他狗，唐利華知道真相後崩潰爆喊。（大會提供 / 明報製圖）

周嘉洛、林夏薇主演劇集《寵愛Pet Pet》昨晚（9日）播出一集，講述毒狗案的行兇者原來是李君妍飾演的唐利華。汪聲仁（周嘉洛飾）和金惠婷（林夏薇飾）發現唐利華有古怪，暗中追查後發現她是殺狗兇手。唐利華被揭穿後發難用𠝹刀襲擊，金惠婷被𠝹傷手，警察及時趕到將唐利華制服。原來唐利華四出放毒罐頭殺流浪狗，是因為其愛犬「晴晴」曾被流浪狗咬傷。晴晴後來透過汪聲仁向主人剖白，說牠當日太頑皮才被咬傷，並表示曾吃下毒罐頭試圖阻止主人再傷害其他狗，唐利華知道真相後崩潰爆喊。

李君妍沒有養過小動物，拍攝時要靠幻想投入角色。她說︰「我將狗狗轉化為親人咁去幻想，好彩劇入面有啲我同狗狗互動嘅回憶戲，拍喊戲時可以諗番個畫面去入戲。」她感激拍喊戲時有周嘉洛幫忙助入戲，讚周嘉洛是個好對手。至於手持𠝹刀與林夏薇對峙場面，李君妍稱兩人拍攝前練習了很多次確保安全。她說︰「拍呢場戲嗰日好熱，我又著黑色衫，喺山頂冇瓦遮頭，冒住中暑危機拍攝。」

監製陳耀全讚周嘉洛拍文戲時表現輕鬆，但一拍動作戲就十分認真，專心聽武指講解。

孫慧雪在昨晚一集帶同愛犬Moji客串現身，劇中的她由Hea爆宅女變成索爆女神，Moji亦由污糟狗變靚狗，場面搞笑。

（即時娛樂）