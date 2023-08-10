《我的天堂城市》10月香港上映 姜濤苦練Popping展舞技 (17:57)

由宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》，將於10月香港上映，全新預告片亦曝光。姜濤飾演朝聖嘻哈街舞的「Jack」，於預告中分享自己對跳舞熱愛：「跳舞的時候，就像掌控整個世界。」姜濤拍攝前特地學跳Popping，於電影中展現不同舞技，更透露未來想挑戰即興街頭表演。

《我》描述一眾不同背景的異鄉人，離家遠赴紐約打拼的故事，姜濤飾演來自台灣的研究所高材生，因熱愛嘻哈街舞文化，藉練舞減壓，片中一口氣展現Popping、Locking舞蹈魅力與風采。姜濤沒正式學Popping，拍攝前專誠上課集訓，拍攝期間也有外籍老師從旁指導，姜濤表示：「真的很有趣，讓我對舞蹈有新了解，原來外國跳舞可以有很多Freestyle的設計！」

姜濤赴美拍片期間，看到當地流行即興表演，大表興奮：「我覺得可以嘗試一下，尤其看到大家很自然地在街頭表演，獲得很大啟發，不一定要像舞台上零出錯的表演才是最好，自然流露也能很好看。」

《月老》和《我的少女時代》的宋芸樺，戲中飾演尋找人生方向的留學生智美，談起對角色共鳴，她說：「以前常離家到各地拍戲，很懂這種在不熟悉環境奮鬥心情，努力想往上，也認真過每一天，但內心很寂寞。」她於電影中邊哭邊吃三明治，宋芸樺回憶：「那天特別有感而發，覺得29歲跨30歲這一年發生很多事，哭得很有感。」

金鐘視帝姚淳耀和偶像劇女神魏蔓則是詮釋在紐約生活的台灣夫妻，有複雜難解的家庭和親子問題，開拍前導演讓一家三口做線上表演訓練，熟悉彼此，預告中可見姚淳耀拍枱怒吼魏蔓：「你剛剛就是在怪我！」談起這場爭執戲，魏蔓笑說：「謝謝淳耀在演出時，給我飽滿精確的情緒打擊，讓我在當下自然反應的很順利。」

（即時娛樂）