陳豪憶聲沙坐小巴嗌落車 司機聽唔到仲鬧人 (18:21)

陳豪、胡定欣、何廣沛等主演的無綫新劇《破毒強人》，上星期的跨平台直播收視最高有21.4點。3人今日在電台被問到首周收視是否在預期之內時，陳豪稱︰「不敢這樣說，現在電視劇的收視是難以估計。《破毒》題材較偏，我拍攝前也擔心觀眾反應兩極，幸好劇集播出後，觀眾也很受落。」

談到網民讚陳豪、胡定欣視帝后威力強勁，令晚上8時半播出的《破毒》在收視上擊敗隨後9時半播出的《寵愛Pet Pet》，陳豪說︰「是監製和編審功勞，他們如此大膽找我演反派，另外2個就分別不能說話、沒有表情。」胡定欣笑言︰「每個角色也有發揮，監製將《白色強人》的醫生都變成毒販。」飾演「毒后」的她直言是新嘗試︰「初入行時也演過反派、不討好的角色，捱過這階段後遇到一些好角色，獲觀眾肯定能力，現在演任何角色也不擔心，可盡情去玩。」

陳豪回憶他有段日子也如其劇中角色聲線沙啞，坐小巴最後排座位時連叫5、6次，司機也聽不到他叫落車，之後更倒過來罵他。陳豪稱後來因拍劇關係割除聲帶瘜肉，沒想到拍攝《破毒》時要再扮聲沙。談到被公司高層點名讚是收視保證，他說︰「不要這樣說，是團隊和監製功勞。公司難得肯拍這類題材的劇，幾有新鮮感。」被網民封為「新一代初哥哥」的何廣沛稱拍攝時花了半年學手語及了解聾啞人士生活。

（即時娛樂）