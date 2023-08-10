李思林發聲明難忍不實信息惡意言論 委托律師依法取證 (22:03)

歌后李玟（CoCo）上月5日離世，終年48歲，CoCo喪禮早前在香港殯儀館舉行，不少歌迷到靈堂送別偶像。自從CoCo離世後，外界仍有不少傳聞，今晚（10日）CoCo二家姐李思林（Nancy）在社交平台發嚴正聲明，稱對不實信息及惡意揣測﹑侮辱﹑誤導性等言論，都絕對不可接受。

聲明全文：

在這個最不易的夏天，送別了摯愛的妹妹，除了悲痛只剩懷念......

在此由衷感謝所有親友、歌迷，謝謝你們陪她走完在人世的最後一程，她在另一個世界一定能感受得到你們的愛！我相信她也更希望大家能夠放下悲傷、重拾歡笑，代替她踐行生前的理念，延續她生前的心愿。

猶如女戰士一般強大的CoCo（李玟），生前每當遭遇挫折與誤解，都會選擇坦然面對，並用自己的努力去克服困難。作為CoCo的家人，我們深知其中的苦難與辛酸。如今，CoCo已經離我們而去，卻還有人持續散布不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，這是絕對不可接受的！

因此，本人嚴正聲明如下：

1、請相關網絡用戶、新聞媒體、自媒體立即刪除並停止傳播不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，望相關網絡平台積極履行網絡服務提供者之監督義務，立即屏蔽前述信息及言論，避免損害后果進一步擴大，且本人已經委托律師事務所全權處理並已依法取證；

2、衷心希望包括CoCo歌迷在內的社會公眾勿信謠、勿傳謠，以免被散布謠言的有心之徒誤導與利用。對於仍然不刪除或繼續散布不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論的相關網絡用戶、新聞媒體、自媒體及網絡平台，本人將運用法律之武器窮盡一切法律之途徑保護自己和家人，並追責到底！

懇請大家能夠給予CoCo和家人最後的愛護與尊重！

李思林Nancy

2023年8月10日

（即時娛樂）