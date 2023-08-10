莊思敏投資的士牌買樓齊跌價 睇好市道不擔心身家縮水 (23:48)

莊思敏今年6月在社交平台透露以逾400萬，透過AGA（江海迦）未婚夫鄭子邦（的士邦）購入的士牌，她相信此項投資回報較買磚頭好。不過的士牌價近期持續下跌，根據香港的士交易所提供的價格走勢表，截止今日（10號）市區的士牌價為365萬，她帳面蝕超過35萬。同時她在6年前花約627萬購入何文田加多利軒一個面積263平方呎的中層單位，該棟物業的同類型單位早前以590萬成交，她帳面蝕近40萬。兩項投資合計，她帳面損失近75萬。

莊思敏回覆《明報》表示不太擔心身家大縮水，因明白投資有風險，有賺亦有蝕的道理。她說：「因為的士牌和層樓都是視作長線投資，目前兩邊也有放租出去，所以每月都有穩定收益當回報。不過銀行加息，收租只能補貼部分貸款。慶幸我已一早有預算，投資沒有超出自己能力變成負擔，故未有因此構成好大壓力，或者令身家大蒸發，有信心未來市道會轉好。」她否認投資或做老闆常變「地獄黑仔王」，她稱投資加密貨幣大有斬獲，可以彌補兩項的帳面損失，暫時不急於蝕讓放售套現，亦不打算再入市「溝淡」損失。

她為增加收入，繼續拍戲做幕前外，最近返內地主持網上直播帶貨，主攻美容、時裝、扮靚產品。每日由開會到直播，工時超過10小時。她近日盡量少說話、多休息來養聲應付直播，暫時網民反應不錯，希望跟團隊創出好銷售業績。

（即時娛樂）