鍾柔美拒跟炎明熹姚焯菲比較 姊妹情未受影響 「A0」Yumi感情事睇緣分 (22:09)

Yumi自言是「A0」沒拍過拖，以前看公主卡通片，會幻想自己將來的白馬王子，但現時又要讀書又要工作，沒時間想這些事。（劉永銳攝）

有網民覺得其公司資源大細超，姚焯菲的MV在日本取景，她的MV則在香港拍攝。Yumi對此表示最緊要做好自己，點擊或者like對她來說，都只是一個數字。（劉永銳攝/資料圖片）

Yumi說：「雖然我們現時沒有參賽時那麼親密，但我們的心都是在一起。」（資料圖片）

16歲「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）最近推出第3首個人單曲《y2k 還襯我麼？》，除了招牌跳唱外，新曲玩味十足，且相當洗腦。

由參加《聲夢傳奇》奪得季軍至今入行2年，Yumi感到時間超快，笑言除長高了外，心態也成熟不少，感覺到自己有一年比一年進步，「我以前是較在意別人對自己的看法和意見，但現在非常open，無論好與不好的評論都會深思熟慮去聽，不會再因一句說話而很不開心。別人覺得我不好的地方，我會去認真改善。我希望不斷進步、做好，令人覺得Yumi不只是得跳唱。」

問到正式出道後，與她之前幻想中的歌手可有落差？Yumi兒時以為當歌手很容易，體驗後才發覺不簡單，她希望有機會與樂壇天后容祖兒合作，很欣賞和佩服對方在演唱會上，可連續跳唱幾小時，且唱跳皆精，很值得學習。

談到與姚焯菲（Chantel）同時出歌，有網民覺得其公司資源大細超，一個MV在日本取景，一個則在香港拍攝，認為Yumi值得更多。Yumi表示最緊要做好自己，有多少點擊或者like對她來說，都只是一個數字，最緊要滿足到自己，她很喜歡新歌MV，也很享受，是她暫時作品中最喜歡的一首。

由於與炎明熹（Gigi）和Chantel同期入行，外界難免會常將3人比較？Yumi認為沒必要比較，因大家長處不同，感情也不會因此受影響，她說：「雖然我們現時沒有參賽時那麼親密，但我們的心都是在一起。」

笑指16歲正值情竇初開之齡，Yumi自言是「A0」沒拍過拖，以前看公主卡通片，會幻想自己將來的白馬王子，但現時又要讀書又要工作，沒時間想這些事，她說：「我覺得這刻不適合拍拖，如果拍拖我想到要處理很多事情，所以暫時完全沒有想，到20多歲時再想，感情事都是看緣分。」

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（即時娛樂）