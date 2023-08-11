劉德華重拾17歲初出道衝勁 舉辦藝術展圓少年夢 (14:01)

劉德華挑戰跨界藝術圈，將於8月25日至9月9日假西九文化區藝術公園自由空間舉行「1/X劉德華的藝術空間」，與林于思、許倬爾、黃玉龍、黎意雄及梁子程5位當代藝術家合作創造出多個裝置作品。踏足藝術新領域的他表示心情猶如17歲初出道時對演藝工作的衝勁，並透露這次藝術空間的概念是他對自己的一個承諾。華仔說︰「今次舉行藝術空間可以說是埋藏在我心中很久的種子。10多歲的時候，我經常出入藝術中心，那時候覺得自己屬於那裏的，後來雖然成為藝人，但夢想一直在。我覺得今次的藝術空間展覧，有種重回年輕時候、將自己夢想再『夢』一次的感覺，也希望透過展覽向大家介紹一眾出色的藝術家。」

展出的作品均以劉德華為原點，並從他身上及其經典演藝作品中汲取靈感，打造出各個藝術空間，當中包括油畫、大型裝置、雕塑、書法、水墨畫、幾何紙雕、結晶裝置藝術等多媒介創作。華仔說5位當代藝術家有如他的老師︰「他們的衝勁不比我低，努力不比我少，見到他們每天對着藝術無甚認識的我，如老師般教導我，從不同的藝術範疇中給予我很多不同的感覺。」

華仔期待大家從作品中看到不一樣的劉德華，看到藝術家對自己的要求。華仔分享當中的3大藝術空間，包括「途」Always、「沿途」All Along、「沿途有你」All Along With。作品以劉德華的跨界多元身分，踏入藝術之路的切入口，沿途是舞台、電影、文化藝術領域不斷開拓新的創作空間。華仔希望聯同當代藝術家透過藝術新視角帶給大家︰「藝術不一定是流行、不一定是高深，藝術源於生活，將藝術成為你的意念、你的行為、你的想法，誠懇的你就能夠將不同的藝術美，點亮身邊不同的人。」

（即時娛樂）