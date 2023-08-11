陳凱琳擔心追女失敗生孖仔 3個夠晒數拒再懷孕 (18:56)

陳凱琳（Grace）今日出席餐廳開幕活動時，自爆當媽後在飲食口味上有改變，從前不吃辣的她竟然愈食愈辣，令丈夫鄭嘉穎驚訝，曾反問她「真係食到咁辣？」。Grace說︰「有時候，我們吃飯時要點不同菜式。（變成丈夫身邊的辣妹？）他未這樣覺得，讓我將此變成賣點。他以後可這樣稱呼我﹗」

Grace說鄭嘉穎食得健康，喜歡嘗海鮮，從不吃辣，煮海鮮給他很方便；3個分別4歲、3歲及5個月大的兒子就有偏食習慣，照顧他們吃飯似打仗。她說︰「小朋友偏食，我會在食物上加多點顏色及變化，如蝦炒蛋、番茄炒蛋、肉碎蒸蛋等。孻仔已吃固體食物，要每隔3小時食一次。我和嘉穎曾在大仔、二仔吃飯時走開，看看能否讓他們自己吃飯，結果地下及枱上全是食物。他們吃飯時，仍要我們陪伴和監察。不過，我們也開心，全家人一起吃飯的畫面，是我們從前期待的。」鄭嘉穎曾將煮好的食物直接倒在枱上讓兒子徒手用餐，Grace解釋：「我們想與兒子有更多體驗及美好回憶。我們事前已清潔，在安全情况下這樣做。其實很多地方也流行這樣享用美食。」

明天（12日）結婚5周年，Grace稱已約好黃智賢夫婦一同食飯，以簡單方式慶祝2人的愛。至於可有再添小朋友的計劃，她說︰「3個已足夠﹗每天的家庭生活也很精彩，先照顧好他們。（不想有女兒？）我怕再生都是兒子，甚至是孖仔，怎辦？將來再算﹗不想提起『陳凱琳』時，就是5個兒子的媽媽。」鄭嘉穎下周二（15日）54歲生日，Grace透露已跟幾個兒子一同準備了一份實用的禮物。

（即時娛樂）