思家大戰｜羅家英冧完汪明荃 再爆佢唔慳家？ (19:36)

《思家大戰》第三季將於周日（13日）播出新一集，汪明荃（阿姐）與羅家英夫妻檔率領「荃家高瑩俊」隊，對戰林夏薇的「寵愛Pet Pet」隊。家英哥錄影時無時無刻吼準機會向阿姐講「愛的宣言」，他被問到對粵劇與電影的看法時說「我拍電影就家肥屋潤，娶到老婆啦」；他談到夫妻愛情保鮮法時緊握阿姐的手說「我哋經常拖手仔行街」後，更突然向阿姐高呼「I love you」，令阿姐甜笑着說「毛管戙」。

不過，家英哥被主持李思捷追問結婚幾多年時，未開口就被瞪大眼睛望住的阿姐嚇到口窒窒。他說︰「我係0...09年結婚嘅，14年喇﹗」他回答問題「問咗100位已婚男士，硬係覺得人哋老婆有咩好過自己老婆」時衝口而出答「慳家」，令阿姐成為被狙擊對象。李思捷不斷談論阿姐一身衣著，被阿姐一句「最緊要睇吓答案啱唔啱先」輕易扯開話題。阿姐求勝心重，遊戲前已表示想贏取5萬元獎金及禮物，問李思捷有沒有貼士。她之後又應李思捷要求，單眼撒嬌求姜大衛讓賽。

姜大衛被問到與一班年輕演員合作拍劇有何挑戰時，一臉正經地答︰「咩挑戰啫？學嘢咋嘛﹗大把嘢學，佢哋講嘢行路都唔同㗎﹗」他說完更做出縮頭縮腦動作兼指住周嘉洛，指他冇時停。回答問題「人哋老婆有咩好過自己老婆」時，姜大衛答是脾氣。李思捷追問是否李琳琳脾氣差，姜大衛斬釘截鐵地說︰「絕對係！」李思捷笑言︰「琳琳姐，我知你睇緊﹗」

（即時娛樂）