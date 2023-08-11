梁祖堯不想學員受傷害 符合1條件始再做選秀節目導師 (20:44)

韋羅莎完成《造星V》的導師工作後，認為節目應將焦點放在幫助學員身上，不應為收視及效果而製造花邊新聞。梁祖堯認為製作組為增加追看性而在每集節目留伏線，或會令學員留下無法挽回的傷害。（林蘊兒攝）

梁祖堯、韋羅莎、邵美君、徐天佑、湯駿業及胡麗英，今日綵排音樂劇《三聖邨的LITTLE MERMAID》。飾演年老漁販的梁祖堯自嘲人到中年愈來愈肥，不用為角色增磅，但每次要花逾1小時化老人妝。身兼編劇及導演的他表示《三》劇是其創作的「災難三部曲」最終回，他把近年對香港的經歷和感受放進劇本，過程百感交集。

無綫與星空衛視（香港）合辦偶像選秀節目《亞洲超星團》日前公布入圍的練習生名單，曾任ViuTV《全民造星》導師的梁祖堯被問到可認為《超星團》疑抄襲《造星》時表示︰「不能這樣說，全世界也有這類選秀節目，最重要是節目好看。」

韋羅莎完成《造星V》的導師工作後，領悟出節目應將焦點放在學員身上，助他們進步，同時不會為收視、效果而製造新聞的道理。梁祖堯說︰「製作組在每集節目留伏線增加追看性會傷害到學員，這種傷害是無法回頭的。很多網民罵人時很盡，能輕易摧毀別人的努力。如再有機會參與，我希望能控制節目製作及拍攝手法，否則寧願不做導師。」

美國演員公會就薪酬和人工智能（AI）普及危及演員飯碗問題而進行大規模罷工，梁祖堯及韋羅莎認為人工智能暫無法取代舞台劇演員，梁祖堯說︰「AI或10年後能取代。如果世界突然沒能源，AI便不能演出，但演員可以。」

（即時娛樂）