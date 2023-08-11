為《膠戰》惡女形象呼冤 劉沛蘅化身文青女神激似松隆子 (22:39)

ViuTV綜藝節目《膠戰》系列的「家姐」劉沛蘅（Hillary）最近接拍了多個廣告，包括頭髮護理品牌，她穿上白色連身裙，鄰家女孩的形象，展現出文青女神的一面。在場工作人員讚她激似日劇女神松隆子，Hillary笑說：「可能因為呢個廣告偏日系，無論妝、頭、造型都係偏向日本咁。以前都曾經有人講過，梗係開心啦！松隆子咁靚，做戲又咁好睇，好多佢嘅經典劇我都有睇，成熟咗嘅佢都好有味道，係一個好成功女藝人，我都要好好向佢學習。」

拍攝當日Hillary收起平日愛大笑的本色，投入廣告中文青女神的形象。她說：「透過今次拍攝體驗先發覺自己啲頭髮都可以好柔順，好開心呀！平時望人我都會留意對方把頭髮，如果好順滑，多數係一個靚女，哈哈！所以大家都記得要好好護理自己嘅頭皮同頭髮啦！今次拍攝都有啲特別，因為我平時都習慣係鏡頭面前大笑，今次要文青啲，要微笑、mood shot，展現自己另一面，原來要收起燦爛笑容對我嚟講係有難度㗎！好彩最後拍到出嚟都好好睇。」

Hillary感恩參與《膠戰》拍攝令大家認識她，得到不少工作機會，但第三季中她被塑造出「惡女」形象，為此大呼冤枉說。她說：「由第一季到第三季，我自己都覺得幾大分別，第三季大家好似見到我成日好惡咁，只係剪接出嚟嘅片段都咁啱係我發緊惡嘅時候，因為同大家熟咗，會放咗，會冇咗避忌，打打鬧鬧、有嗰句講嗰句，同第一、二季嘅對比大啲，都算係一個節目效果。」她最近投入新劇拍攝，雖然有拍劇經驗但今次感到壓力，同劇是好戲之人，自己演戲經驗淺似一張白紙，需要學習，她會好努力做好工作。

（即時娛樂）