楊千嬅2009年嫁丁子高,婚後育有獨子丁進諾(Torres)。昨天(11日)是他們結婚14周年的日子,丁子高在社交網分享與千嬅簡單食蛋糕慶祝的照片,留言︰「Thanks, babe, for all the birthday surprises you pulled off for me this year. Sometimes, we just need these surprises to keep having loads more amazing 14 years together. Love ya﹗(寶貝,謝謝你今年為我帶來的所有生日驚喜。 有時,我們只是需要這些驚喜,讓我們共同度過的14年裏更精彩。 愛你﹗)#14thWeddingAnniversary #還有事情可慶祝」千嬅就在社交網分享丈夫送的大束花照片,表示結婚14周年的早上就收到驚喜。

