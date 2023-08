有「韓國鐵肺歌后」之稱的韓國女歌手AILEE出道11年,宣布首度來港,本月29日假旺角麥花臣場館舉行《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會。

AILEE出道至今演唱超過20首韓劇歌曲,而且首首經典,最為人熟悉的包括《鬼怪》插曲《如初雪般走向你》,還有近期《還魂》的《I'm Sorry》等,其中《如初雪般走向你》在 YouTube點擊超過6000萬次,是AILEE代表作之一。

AILEE對香港個唱期待以久,表示正在認真準備及練習,希望屆時能與香港的「Aileean」(粉絲暱稱)見面。《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會票價分為1680港元、1280港元、980港元,門票已於KKTIX網站公開發售。現凡購買《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》演唱會門票,有機會獲取AILEE親筆簽名海報或CD、以及跟AILEE合照等。

