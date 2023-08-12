黎諾懿6歲大仔首次公開鋼琴表演 李潔瑩讚兒子輕鬆完成 (14:02)

黎諾懿和太太李潔瑩的6歲大仔峰睿（峰峰）2歲半開始學彈鋼琴，前天（10日）首次公開表演。峰峰於香港大會堂音樂廳舉行的《童夢頌夏音樂會》上，在管弦樂團伴奏下彈奏樂曲。黎諾懿夫婦在社交網分享兒子演出時的照片，諾懿說︰「第一次擔任音樂演奏會監製，第一次見證黎峰睿先生正式上台表演。感謝指揮家范丁先生，感謝所有音樂家，感謝Stephen的製作團隊，最後感謝峰峰的音樂校長Ricky邱。多謝所有親朋戚友到現場支持峰峰，期待峰峰下一次的演出﹗」

李潔瑩則表示︰「8月10日峰峰經歷了人生第一次正式的鋼琴表演。由2歲半開始第一課鋼琴，當時還不習慣分離學習的峰峰，喊到嘔吐在課室內的地氈上。日子天天過去，由不能坐定定，到可以坐足一小時上課，我真的很意外他的轉變。很感謝邱校長和老師們多年來的悉心教導，以及讓峰峰可以有機會參與今次童夢頌夏演奏會，是一個很難得的經驗，非常感謝﹗峰峰今次完全表現出初生之犢不畏虎，雖然他一直跟我說他一定會彈錯之類的話，誰知道他一上台，他完全享受整個過程，輕鬆完成，媽媽在台下才是緊張的那位，不過也被他的笑容融化掉。最後好多謝一班前來支持的親朋戚友，不好意思的最後一刻才邀請你們（只好怪黎先生，哈哈）。你們都出席支持，衷心感謝﹗Mommy is so proud of you, my beloved son﹗」

（即時娛樂）