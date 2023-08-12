林海峰准彭羚復出開騷︰人在不同階段有不同標準 (15:02)

林海峰（Jan）昨晚與黃正宜（阿正）一同出席銀行信用卡活動時，透露下月會去德國跑馬拉松，希望家人屆時可同行，因此想競投活動上的拍賣品「暢遊德國之旅」。他又讚太太彭羚是家裏出色的財政大臣，又靚又索，愈來愈正﹗談到彭羚可有機會再公開演唱時，Jan說︰「太太很忙，但我們早前到英國時曾跟黃偉文（Wyman）見面，討論過一些計劃，等『英國地標』黃生決定，大家就等通告吧﹗（願意讓彭羚『出山』？）人在不同階段有不同標準，或許年紀長大了就覺得無所謂。要多做珍惜的事，我也差不多能申請樂悠咭。」

Jan揚言如彭羚再開演唱會，也不需要任何贊助商。至於他自己可會再舉行棟篤笑，Jan笑言︰「希望找到適合場地﹗上次路過姜濤演唱會時，聽到觀眾的尖叫聲，以為大家是來看我，令我有點信心﹗（你在姜濤演唱會上約定他明年1月1日叱咤見，睇好他再奪大獎？）不是我鼓勵他，是他能鼓勵我、活化我﹗」Jan直言從前認識的歌手朋友一個一個地不再出席頒獎禮，現在的人看見到他都是「擘開口」。Jan嘆︰「可能年輕人面對長輩時也不敢開聲，所以愈來愈難做。如果我上台時，姜濤、盧瀚霆也知道我是誰，下次就可以打招呼。我現在很少出來，希望大家多給我機會。如有機會跟他們合作拍廣告，我當然樂之不疲﹗」

（即時娛樂）