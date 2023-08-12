江欣燕自爆當年本奉子成婚 結婚前夕小產情緒崩潰 (19:14)

江欣燕當年發現懷孕後，便與前夫吳積遜籌備婚禮，豈料她在結婚前不幸小產。兩人由拍拖開始一齊20年，最後因感情轉淡而離婚。（資料圖片）

江欣燕近日接受商台節目《星光背後》訪問時，談到入行後的兩段感情。江欣燕1985年參加新秀歌唱大賽時認識了初戀情人張衛健（Dicky），兩人拍拖5年分手收場。她說Dicky是1984年新秀冠軍，與她同屆的新秀參賽者吳國敬是小學同學，Dicky在他們比賽期間前來探班，因此認識了她及展開追求。江欣燕說︰「我當時覺得他很幽默。入行後，他教我看劇本及分場。」

江爸爸當年認為女兒太年輕，而且會被Dicky教壞，一直反對2人拍拖。江欣燕說︰「爸爸認為我沒拍拖的話，新秀比賽成績會好一點，唱歌事業也會好一點。怎會呢？我根本沒學過唱歌，從沒想過要做歌手。」戀情長期受壓，加上大家也工作忙，江欣燕最後提出分手。她強調兩人當年和平分手，原因與事業無關，只是想在感情上停下來。

2001年，江欣燕與拍拖10年的商人吳積遜（Jackson）結婚，2013年離婚。她透露當年其實是奉子成婚，卻不幸在結婚前夕小產。江欣燕說︰「驗孕棒兩條線顯示懷孕了，爸爸很開心，人人都說『結婚啦』，Jackson又訂到生日那天的場地。誰知5月時，我忙完當爸媽結婚周年的主持後，有天拿東西時感到雙腳無力，醫生檢查後發現胎兒沒生命跡象。醫生說這情况在懷孕不足3個月時很常見，但我接受不到，很失望。還要結婚嗎？但我已約了周刊做結婚專訪。」江欣燕回憶當時崩潰了一段日子，結婚也只是表面快樂。

離婚前8年，江欣燕2005年已復出幕前，先在亞視拍劇，後來重返無綫。她否認當年復出時已有婚姻問題︰「我們2007年時的關係仍然很好﹗我復出拍劇是因為受夠了自己糜爛的生活。2013年，我拍《女人俱樂部》時才離婚。」江欣燕重申離婚與第三者無關，只是跟Jackson相處了20年覺得悶。她說︰「我拍攝《畢打自己人》時找回工作上開心的感覺，覺得再有自己的世界。一個人更開心，那不如分開。」單身10年，江欣燕仍未有找新對象的打算，覺得現在生活十分自由，婚姻生活卻很恐怖。

（即時娛樂）