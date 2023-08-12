中年好聲音2｜孫耀威胞妹鄧兆尊弟弟入圍 劉威煌黃劍文喼弗備戰 (20:54)

鄧兆榮表示誤以為自己未能入圍，因與家人外遊時，大會通知不到他；孫美賢由瑞士返港參賽，也有問哥哥孫耀威意見。（林祖傑攝）

無綫選秀節目《中年好聲音2》今天（12日）舉行記者會，今輯經海選後，選出108位參賽者，有102位參賽者出席。

劉威煌、黃劍文、孫耀威妹妹孫美賢、鄧兆榮、羅沛琪、姚安娜、梁浩賢、王嘉明等順利通過海選入圍，劉威煌與黃劍文直言曾出道參賽更大壓力，2人正積極做運動備戰，劉威煌說：「對上一次做運動已經係10年前，過往畀人印象較Rock，今次希望畀大家另一種感覺。」黃劍文認為其他參賽者都好勁，望能走到10強，借比賽讓更多人認識自己。

鄧兆榮表示誤以為自己未能入圍，因與家人外遊時，大會通知不到他，問可會找老友譚詠麟操歌？他則說：「千祈唔好，免被人誤會靠關係，哥哥（鄧）兆尊都話我，叫我唔好經常提佢，話表現好啲先嚟睇我，之前表現太緊張，連兩個仔都笑我，希望之後唔好咁緊張。」孫美賢由瑞士返港參賽，也有問哥哥孫耀威意見，哥哥寄語她不要驚，要享受舞台，每次當最後一次表演，便會更珍惜唱得好。

素人參賽者當中年紀最大是日間醫療手術中心商人朱育民及音樂總監宋子豪，2人同是67歲高齡，問是否受吳大強影響而來參賽追夢？朱育民直言：「吳大強一定對我有影響，又唱得好，畀到我好大動力，覺得自己都可以試下！」宋子豪表示，純粹朋友叫他來參加。擁有高䠷身形的單親媽媽陳燕珊表示，本身喜歡唱歌，參賽是想挑戰自己，看看可以行到幾遠，她說：「兩個小朋友見到媽咪上電視都好興奮，話媽媽比賽會到場支持。」

（即時娛樂）