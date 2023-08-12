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MC張天賦病足5日：頭痛完鼻塞完發燒完肚屙 (21:41)
文章日期：2023年08月12日
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MC張天賦自爆抱恙，祝大家身體健康。（資料圖片/Ig圖片）
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MC張天賦近日身體抱恙，他今晚（12日）在社交平台限時動態自爆病了4﹑5天：「頭痛完鼻塞完發燒完肚屙，大家注意身體。」不少「賦二代」留言祝他多多休息及早日康復。
（即時娛樂）
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