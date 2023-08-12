由出道到「自肥」再到「毒舌」 33歲何啟華感謝粉絲支持 (22:43)

由ERROR﹑周家怡﹑郭思和譚旻萱等合演的電影《陰目偵信》已經上映中，剛度過33歲生日的何啟華（阿Dee），今天（12日）在社交平台貼出和戲中有份演出的鄭浩南合照及片段，阿Dee寫道：「終於﹗終於﹗可以同大家分享﹗我忍咗好耐啦﹗係刀郎呀﹗係阿武呀﹗係黑社會﹗係『你搵得我做嘢 做唔做都要畀 仲有 小個崩 我都隊冧你﹗』@yuminvestigation_movie（陰目偵信）找咗數畀加錢哥未？有啲擔心你哋情況。」

另外，適逢33歲生日，阿Dee在Ig撰寫千字文給他的粉絲：「快五年了，由出道去到『自肥』再去到『毒舌』，一步步咁幸運地上到新高峰嘅呢段旅程...依家回頭望，真係長得嚟又好短暫，真實得嚟又好夢幻，我血液裡仍然充滿住種種旅程帶來嘅餘溫，將我生命帶咗去一個我未曾想像過嘅高度。

而我知道幸運背後另一個因素就係你哋，或者又可以咁講，我最大嘅幸運就係遇到你哋吧，我哋三唔識七，但你哋又會真心真意出錢出力咁，去支持我哋搞嘅做嘅每一件事，而呢五年，我由唔識點應對你哋，去到開始識得同你哋玩，再去到建立咗一個好似熟得嚟仍然又三五識七嘅關係，再慢慢開始會為你哋心痛。

因為知道你哋背後默默地做咗幾多燒清腦細胞嘅安排，再進化到見到網上有人負評你哋，由當初『網絡世界係咁架啦』嘅心態，去到真心會睇到有啲情緒心諗『洗唔洗呀？你又邊位有幾威呀？有三頭六臂㗎？憑咩鬧佢哋？你鬧我算啦，我提供娛樂畀你！』嘅情緒...

就知道我哋已經不知不覺建立咗一段有血有肉嘅關係，而呢個關係『粉絲與偶像』已經不足以去形容，因為入面係綜合晒『部份友情、愛情、親情元素』，一種熱血得嚟又浪漫而且充滿愛與關懷嘅關係，而我係呢段關係上，我知自己係可以處理得更好，我份人粗心大意，見到目標就追住跑，好易忽略身邊嘅風景，但你哋都對我仍然不離不棄，請畀我係度再講多一次『多謝你』。」

（即時娛樂）