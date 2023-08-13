姜濤感激個唱幕後功臣 自言經驗能力不足 希望大家多批評 (13:55)

MIRROR成員姜濤月初（5日）完成一連4場首次個人演唱會，尾場更請來偶像羅志祥（小豬）現身，一次過達成開個人演唱會及與偶像同台的兩大夢想。姜濤今天（13日）凌晨在社交網分享演唱會上的照片及與台前幕後的大合照，感謝演唱會監製、排舞師及歌唱老師的幫助，稱完騷一星期是時候檢討自己在舞台上的表現。

他說︰「人生第一次個人演唱會已經落幕一個禮拜了，終於可以完全放鬆心情，整理好思緒，認真檢討和回顧。想特別向三位老師表達由衷的感謝，首先是演唱會監製細榮，因為自己一開始想到的只有簡單的主題概念和構思，是細榮花盡心思用一點一滴的細節將這些想法一一呈現給觀眾。而在整個籌備和演出的過程中，細榮一直給了我很大信心，表演時耳機裡傳來每一聲他給的讚賞和鼓勵，都讓我更有自信地在台前盡情演繹。第二位是小梅老師（梅卓燕），自從在去年張敬軒前輩演唱會上看到小梅老師排的舞就一直很敬仰她，希望自己有朝一日也能有幸與她合作。所以今次個人演唱會第一個想到要邀請合作的人就是她，特別感謝她在極繁忙的日程中仍抽時間幫我排了演唱會最重要的開場部分，讓我們能以舞蹈呈現水之兼容並蓄。還有大康老師，自從跟了他學唱歌，感覺自己在歌唱方面逐漸有了進步，而這次演唱會也因有他的大力幫忙才讓自己的現場表現較之前更穩定了，每一場結束後他帶我一起做的檢討都讓我及時了解自己的問題，從而作出相應的調整和改善。」

除了3位幕後功臣，姜濤亦感謝所有表演者、嘉賓及工作人員。他說︰「是你們每一位的付出成就了這次演唱會。而這畢竟是自己第一次做演唱會，我知道自己的能力和經驗都還很不足，希望大家多批評指教。我會繼續學習水的智慧，處眾人之所惡，善利萬物而不爭。」

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（即時娛樂）